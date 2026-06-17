W skrócie Wiceminister obrony Paweł Zalewski wyjaśnił, że Ukraina chciałaby otrzymać zmodernizowane MiG-i, ale Polska nie zamierza pokrywać kosztów modernizacji.

Wiceminister Cezary Tomczyk poinformował, że rozmowy w sprawie MiG-ów trwają i są powiązane z kwestią współpracy nad technologiami dronowymi.

Paweł Zalewski odrzucił sugestie, że wstrzymanie przekazania myśliwców jest formą nacisku związanym z decyzją dotyczącą nazwy ukraińskiej jednostki armii.

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W poniedziałkowej rozmowie w Radiu ZET Cezary Tomczyk powiedział, że polski rząd nie przekazał stronie ukraińskiej MiG-ów. Jak zaznaczył, między stronami nadal prowadzone są rozmowy.

- Polacy jasno powiedzieli, że chcieliby w ramach budowania zdolności dronowych skorzystać ze zdolności Ukrainy. Oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta - mówił.

Do kwestii przekazania samolotów odniósł się także drugi wiceszef MON Paweł Zalewski. We wtorek na antenie RMF FM stwierdził, że obecnie problem nie wynika wyłącznie ze strony polskiej.

- Mam takie przekonanie, że Ukraińcy chcieliby, aby te MiG-i były dopasowane do bardziej nowoczesnych warunków bojowych. Natomiast po naszej stronie w tym momencie nie ma zainteresowania i zgody na to, abyśmy ponosili tego koszty - powiedział.

Wraca sprawa MiG-ów dla Ukrainy. Wiceszef MON: Rozmowy bez konkluzji

Według Zalewskiego przekazanie samolotów od początku miało mieć charakter wzajemny.

- Dzisiaj rozmawiamy na temat współpracy nad technologiami dronowymi. I te rozmowy nie zostały skonkludowane, ale one są po stronie przemysłu, a nie MON. Tutaj nie szukałbym jakiegoś wielkiego problemu - ocenił.

W przestrzeni publicznej pojawiały się sugestie, że wstrzymanie przekazania MiG-29 mogłoby być formą nacisku na Ukrainę w związku z kontrowersjami wokół decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek armii nazwy "Bohaterów UPA". Paweł Zalewski stanowczo odrzucił takie interpretacje.

- Nie łączmy sprawy MiG-ów z potencjalną decyzją zapowiedzianą przez prezydenta Karola Nawrockiego - podkreślił. Prezydent zaproponował odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Odznaczenie nadano mu w 2023 roku.





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