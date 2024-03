W 2017 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyła do Trybunału Konstytucyjnego RP wniosek o udostępnienie kalendarza spotkań Julii Przyłębskiej i Mariusza Muszyńskiego oraz rejestrów wejść do budynku TK . Miało to miejsce w czasie, gdy w mediach pojawiały się informacje o spotkaniach prezes i wiceprezesa TK z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz opinie sugerujące niewłaściwość takich spotkań.

Polska naruszyła konwencję. Jest wyrok europejskiego trybunału

W czwartkowym wyroku ETPCz przyznał częściowo rację Sieci Obywatelskiej, stwierdzając, że nasz kraj naruszył art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kontekście odmowy udzielenia organizacji pozarządowej dostępu do kalendarzy spotkań. Trybunał uznał jednocześnie, że nie doszło do naruszenia Konwencji w sprawie dostępu do rejestrów wejść do budynku Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ TK nie miał obowiązku ich prowadzić.