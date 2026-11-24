Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrywał skargi w trzech sprawach dotyczących zawracania imigrantów na granicy z Białorusią, otwiera się w nowym oknie w latach 2021-22. Chodzi o sprawy przeciwko: Polsce, otwiera się w nowym oknie, Łotwie, otwiera się w nowym oknie i Litwie, otwiera się w nowym oknie.

W przypadku naszego kraju skład orzeczniczy stwierdził, że doszło do naruszenia art. 3. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Przywołany artykuł głosi, że "nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu".

Orzeczenie ETPCz uderza w Polskę. Uzasadnienie Trybunału

Trybunał w orzeczeniu przypomniał, że państwa mają prawo do kontrolowania wjazdu obywateli obcych państw na swoje terytorium, a Europejska Konwencja Praw Człowieka nie uniemożliwia im ograniczania wjazdu, a nawet całkowitego zamknięcia granicy.

Uznał także, że wydalenie obywatela obcego państwa do kraju, który dopuszcza się wykorzystywania imigracji w sposób instrumentalny, samo w sobie nie stanowi naruszenia artykułu 3.

Niemniej - zdaniem sądu - takich okolicznościach przed wydaleniem władze mają obowiązek zidentyfikować osoby, które byłyby narażone na ryzyko złego traktowania - np. ze względu na zły stan zdrowia lub wiek - albo osoby, które mają podstawy twierdzić, że wydalenie do kraju wykorzystującego imigrację w sposób instrumentalny naraziłoby je na rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenie życia albo złego traktowania.

W tej sytuacji Trybunał uznał, że nie doszło do naruszenia konwencji w przypadku osób, które nie należały do jednej z tych dwóch kategorii, natomiast doszło do takiego naruszenia w przypadku tych, gdy do niej należały.

Na tej podstawie Trybunał wydał orzeczenia w trzech sprawach związanych z imigrantami na granicy z Białorusią i dotyczących, oprócz Polski, także Łotwy i Litwy.

Granica polsko-białoruska. Migranci masowo szturmowali zasieki

Kryzys migracyjny na granicy Polski i Białorusi, którego apogeum przypadło na późne lato i jesień 2021 roku, to część operacji hybrydowej prowadzonej przez białoruskie służby specjalne.

Akcja polegała na nielegalnym przerzucie imigrantów oraz uchodźców do Unii Europejskiej z Iraku, Afganistanu oraz innych krajów Bliskiego Wchodu i Afryki (w większości dorosłych mężczyzn).



