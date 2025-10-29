W skrócie Jarosław Kaczyński stwierdził, że suwerenność Polski może być zagrożona w najbliższych latach.

Prezes PiS wskazał dwa scenariusze: nowy "układ europejski" odbierający Polsce wpływ na decyzje UE oraz ryzyko konfliktu zbrojnego z Rosją.

Wcześniej Kaczyński krytykował plany dalszej integracji UE, wskazując na Niemcy i Francję jako kraje dążące - zdaniem polityka - do ograniczenia polskiej niepodległości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Pierwszy scenariusz to zawarcie tego układu europejskiego, który jest już na stole - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w środę.

- Obecnie rządzący opisują go jako nierealny, bo wiele państw jest przeciwnych. Ale pamiętajmy, że wcześniejsze, również niebezpieczne porozumienia europejskie też były uznawane za nierealne, a jednak weszły w życie lub są u progu wejścia w życie - ocenił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński ostrzega przed "utratą suwerenności"

Według prezesa PiS, przyjęcie nowego porozumienia mogłoby pozbawić Polskę realnego wpływu na decyzje w Unii Europejskiej:

- Państwo, które nie może decydować o swoich podstawowych politykach, nie jest państwem suwerennym, a my nie mamy takich wpływów w UE, by być współdecydentem. Takim środkiem byłoby weto, ale tego weta mieć nie będziemy po przyjęciu tego rodzaju układu - zaznaczył.

Kaczyński dodał, że obecnie "przeszkodą" dla ratyfikacji zmian jest prezydent: - Wiadomo, że on tego nie ratyfikuje, bo ostateczna ratyfikacja to nie decyzja parlamentu, tylko prezydenta - podkreślił.

Prezes PiS wskazuje dwa scenariusze

Drugim zagrożeniem - zdaniem Kaczyńskiego - jest ryzyko konfliktu zbrojnego.

- Putin buduje coraz większą armię mimo trudnej sytuacji. Warto zwrócić uwagę na zachowanie państw postsowieckich, jak Azerbejdżan wobec Rosji. To pokazuje, że pozycja Rosji nie jest tak silna jak kiedyś, ale wojna wciąż trwa i niedługo miną cztery lata - tyle, ile trwała tzw. wielka wojna ojczyźniana - powiedział.

Panel "Polska w niespokojnych czasach" odbył się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy 2025. Rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim prowadził historyk i analityk Krzysztof Rak.

"Chcą nam zabrać państwo". Kaczyński wskazuje na Niemcy i Francję

Kaczyński w trakcie swojego przemówienia podczas konwencji PiS w Katowicach mówił m.in. o planach dalszej integracji Unii Europejskiej nazywając to "planami Brukseli i Berlina". W opozycji ustawił koncepcję, którą - jego zdaniem - proponuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

- To jest propozycja, która - co tu dużo mówić - jest nową, szerszą, potężniejszą wersją Pax Americana. Ale czego oni od nas nie chcą? Chociaż bywają trudni, to trzeba sobie jasno powiedzieć, nie chcą nam zabierać państwa - powiedział Kaczyński.

- Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi - nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska, no pali się aż do tego. Amerykanie nie - oświadczył prezes PiS.

"Gość Wydarzeń". Mucha stanie do debaty z Petru? "To jest też moja propozycja" Polsat News Polsat News