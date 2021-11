Polska minister klimatu liczy na rozwiązanie sporu w sprawie Turowa

Oprac.: Paulina Sowa Polska

W piątek o godz. 13 w Pradze ma dojść do spotkania Anny Moskwy, polskiej minister klimatu z jej z jej czeskim odpowiednikiem Richardem Brabcem. "Mam nadzieję, że piątkowe spotkanie z Ministrem Brabcem pozwoli nie tylko wrócić do rozmów, ale doprowadzi do ostatecznego rozwiązania sporu" - pisała przed spotkaniem minister Moskwa.

Zdjęcie Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska / Paweł Wisniewski / East News