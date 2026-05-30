Spis treści: Polska Marynarka Wojenna na Morzu Bałtyckim Plany rozbudowy Polskiej Marynarki Wojennej na Morzu Bałtyckim Dwa kluczowe porty polskiej marynarki nad Bałtykiem

Polska Marynarka Wojenna na Morzu Bałtyckim

Okręty polskiej marynarki wojennej na Morzu Bałtyckim zgrupowane są w dwóch flotyllach stacjonujących w dwóch portach. Obie różnią się składem jednostek i zadaniami.

W skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża wchodzą jednostki mające za zadanie utrzymanie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim oraz działania przeciwminowe. Są to dwa dywizjony w składzie 17 tarłowców i 3 nowoczesnych niszczycieli min.

Ponadto znajdują się w niej jednostki umożliwiające transport drogą morską wojsk i sprzętu wojskowego. Łącznie dysponuje pięcioma okrętami z 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych.

Główna siła polskiej Marynarki Wojennej na Morzu Bałtyckim zgrupowana jest w 3. Flotylli Okrętów. W jej składzie znajdują się:

Dywizjon Okrętów Bojowych: dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, trzy okręty rakietowe typu Orkan oraz korwety;

Dywizjon Okrętów Podwodnych: okręt podwodny typu Kilo;

Dywizjon Okrętów Wsparcia: dwa duże okręty ratownicze ORP Lech i ORP Piast, okręt szkolny ORP Wodnik, dwa kutry ratownicze ORP Maćko i ORP Zbyszko oraz Brzegowa Grupa Ratownicza;

Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW: okręty ORP Arctowski, ORP Heweliusz, ORP Iskra, dwa kutry i trzy motorówki hydrograficzne oraz pododdziały zabezpieczenia radionawigacyjnego, topogeodezyjnego i transportowego;

Grupa Okrętów Rozpoznawczych: dwa okręty rozpoznania radioelektronicznego: ORP Nawigator i ORP Hydrograf.

Jednostki te przeznaczone są do obrony przeciwlotniczej, prowadzenia walk na Bałtyku oraz akcji patrolowych czy eskortowych.

Plany rozbudowy Polskiej Marynarki Wojennej na Morzu Bałtyckim

Obecnie prowadzone są działania mające na celu doposażenie Polskiej Marynarki Wojskowej w nowoczesne jednostki. W porcie Gdynia trwa budowa trzech jednostek typu Miecznik: Wicher, Burza oraz Huragan. Pierwsza z nich, prototypowy Wicher, ma zostać zwodowany 12 sierpnia 2026 roku. Głównym integratorem systemów walki dla tych jednostek jest koncern Thales.

Jak donosi portal Defence24, do końca czerwca 2026 roku planowane jest zakończenie negocjacji ze szwedzkim koncernem Saab w sprawie zakupu trzech okrętów typu A26 Orka. Umowa ma również obejmować płatną dzierżawę szwedzkiej jednostki Södermanland typu A17.

Realizowana jest także budowa kolejnych trzech niszczycieli min typu Kormoran II, dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego Delfin, okręt ratowniczy Ratownik. Do 2030 roku planowane jest pozyskanie dwóch zbiornikowców Supply, okrętu wsparcia logistycznego Bałtyk dwóch okrętów hydrograficznych. W planach długoterminowych zakłada się pozyskanie czterech korwet Ostrosz oraz pięciu nowych okrętów o zdolności transportowych i minowych.

Duży nacisk kładzie się także na rozwój technologii bezzałogowych, co potwierdza utworzenie w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych Zarządu Bezzałogowych Morskich Systemów Uzbrojenia.

Dwa kluczowe porty polskiej marynarki nad Bałtykiem

W Polsce funkcjonują dwa porty wojskowe w Gdyni i Świnoujściu. Port Wojskowy Gdynia położony jest we wschodniej części Gdyni, w dzielnicy Oksywie. Stanowi kluczowy element infrastruktury obronnej Polski, będąc główną bazą 3. Flotylli Okrętów.

Na terenie portu działa Komenda Portu Wojennego Gdynia odpowiadająca za wsparcie i zabezpieczenie logistyczne stacjonujących tam okrętów oraz Poligon Kontrolno-Pomiarowy Marynarki Wojennej, który zajmuje się pomiarami pól fizycznych okrętów oraz ich demagnetyzacją.

Drugi port wojskowy w Polsce znajduje się w Świnoujściu. Zlokalizowany jest na wschodnim brzegu wyspy Uznam, nad cieśniną Świną. Obejmuje półwysep Zieliny i półwysep Kosa. Taka lokalizacja daje naturalną osłonę i utrudnia obserwację z otwartego morza.

Stanowi bazę logistyczną Marynarki Wojennej, którą zarządza oddział logistyczny Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu. Stacjonuje w nim 8 Flotylla Obrony Wybrzeża. Skupia praktycznie wszystkie siły walki minowej i przeciwminowej Marynarki Wojennej.





Nowe zdolności Polski. Tajemnicze zdjęcia satelitów nad Rosją INTERIA.PL