W skrócie Prezydent Nawrocki mianował generała Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, odwołując generała Macieja Klisza, który obejmie dowództwo NATO w Brunssum.

Prezydent stwierdził, że gen. Nowak to "pierwszy pilot RP", który reprezentuje tradycje polskich sił powietrznych.

Prezydent wyraził uznanie dla generała Klisza oraz osób wspierających utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prezydent mianował generała dywizji Ireneusza Nowaka na nowego dowódcę operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Podczas uroczystości Karol Nawrocki stwierdził, że to Polacy, oddając głos w wyborach prezydenckich, zdecydowali o tym, którzy żołnierze spośród kadry oficerskiej i generalicji będą otrzymywać od zwierzchnika sił zbrojnych awanse na najważniejsze stanowiska.

- Muszą to być oficerowie i generałowie, którzy mają Polskę w sercu. Którzy oderwali się od sowieckiego i postsowieckiego ducha, który dominował w Rzeczpospolitej po roku 1945 - stwierdził prezydent.

- Naród powiedział, że chce oficerów i generałów, którzy są gotowi służyć wolnej, suwerennej i niepodległej Polsce, a nie obracać się z właściwym dla komunizmu kompleksem w stronę Wschodu, w stronę Moskwy, czy w stronę Zachodu - powiedział Karol Nawrocki, stwierdzając, że zarówno nominowany gen. Nowak, jak i odwoływany gen. Klisz mają te wartości "wypisane nie tylko w sercach i umysłach, ale i życiorysach".

Generał Ireneusz Nowak nowym dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych

Prezydent podkreślił, że nowy szef DORSZ to "pilot z krwi i kości", który "niesie w sobie piękną tradycję polskich sił powietrznych i pilotów".

- Wiem, że dla pana generała ta tradycja, którą nosi w sercu i swoim życiorysie, jest także zobowiązująca i ważna. Polski pilot, polski lotnik, to znaczy odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy - powiedział prezydent.

- Pana długa droga życiowa od pilota i służba Rzeczpospolitej Polskiej do dowódcy (...) pokazuje, że dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych zostaje w istocie pierwszy pilot RP - stwierdził Karol Nawrocki.

Zmiany na szczytach wojskowej hierarchii. Generał Klisz obejmie dowództwo w NATO

Prezydent podkreślił, że odwołanie generała Klisza ma miejsce w pozytywnych okolicznościach, wskazując na perspektywę objęcia przez polskiego generała kierownictwa w stałym dowództwie operacyjnym NATO w holenderskim Brunssum.

- Życzyłbym sobie, panie generale, żeby zawsze tak wyglądało odwołanie z ważnej funkcji państwowych (...). To nie jest wyłącznie odwołanie, ale też awans generała Macieja Klisza, który będzie teraz reprezentował Rzeczpospolitą jako szef sztabu sojuszniczego w Dowództwie Sił Połączonych Sojuszu Północnoatlantyckiego Brunssum - zwrócił się do gen. Klisza prezydent Nawrocki.

Zwierzchnik sił zbrojnych podziękował także wszystkim, którzy wspierali utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, nie ulegając "politycznemu relatywizmowi". Generał Klisz w latach 2022-2023 był dowódcą WOT-u.





"Wydarzenia": Napad na stację. Po akcji sprawca przemalował auto Polsat News