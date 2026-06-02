Polska ma nowego szefa DORSZ. Prezydent: Niesie piękną tradycję
Prezydent Karol Nawrocki wręczył akt mianowania na stanowisko dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneuszowi Nowakowi. Odwołany został gen. Maciej Klisz, który ma objąć dowództwo NATO w Brunssum. - Życzyłbym sobie, panie generale, żeby zawsze tak wyglądało odwołanie z ważnej funkcji - powiedział prezydent, dziękując tym, którzy nie ulegli "politycznemu relatywizmowi".
W skrócie
- Prezydent Nawrocki mianował generała Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, odwołując generała Macieja Klisza, który obejmie dowództwo NATO w Brunssum.
- Prezydent stwierdził, że gen. Nowak to "pierwszy pilot RP", który reprezentuje tradycje polskich sił powietrznych.
- Prezydent wyraził uznanie dla generała Klisza oraz osób wspierających utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Prezydent mianował generała dywizji Ireneusza Nowaka na nowego dowódcę operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Podczas uroczystości Karol Nawrocki stwierdził, że to Polacy, oddając głos w wyborach prezydenckich, zdecydowali o tym, którzy żołnierze spośród kadry oficerskiej i generalicji będą otrzymywać od zwierzchnika sił zbrojnych awanse na najważniejsze stanowiska.
- Muszą to być oficerowie i generałowie, którzy mają Polskę w sercu. Którzy oderwali się od sowieckiego i postsowieckiego ducha, który dominował w Rzeczpospolitej po roku 1945 - stwierdził prezydent.
- Naród powiedział, że chce oficerów i generałów, którzy są gotowi służyć wolnej, suwerennej i niepodległej Polsce, a nie obracać się z właściwym dla komunizmu kompleksem w stronę Wschodu, w stronę Moskwy, czy w stronę Zachodu - powiedział Karol Nawrocki, stwierdzając, że zarówno nominowany gen. Nowak, jak i odwoływany gen. Klisz mają te wartości "wypisane nie tylko w sercach i umysłach, ale i życiorysach".
Generał Ireneusz Nowak nowym dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych
Prezydent podkreślił, że nowy szef DORSZ to "pilot z krwi i kości", który "niesie w sobie piękną tradycję polskich sił powietrznych i pilotów".
- Wiem, że dla pana generała ta tradycja, którą nosi w sercu i swoim życiorysie, jest także zobowiązująca i ważna. Polski pilot, polski lotnik, to znaczy odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy - powiedział prezydent.
- Pana długa droga życiowa od pilota i służba Rzeczpospolitej Polskiej do dowódcy (...) pokazuje, że dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych zostaje w istocie pierwszy pilot RP - stwierdził Karol Nawrocki.
Zmiany na szczytach wojskowej hierarchii. Generał Klisz obejmie dowództwo w NATO
Prezydent podkreślił, że odwołanie generała Klisza ma miejsce w pozytywnych okolicznościach, wskazując na perspektywę objęcia przez polskiego generała kierownictwa w stałym dowództwie operacyjnym NATO w holenderskim Brunssum.
- Życzyłbym sobie, panie generale, żeby zawsze tak wyglądało odwołanie z ważnej funkcji państwowych (...). To nie jest wyłącznie odwołanie, ale też awans generała Macieja Klisza, który będzie teraz reprezentował Rzeczpospolitą jako szef sztabu sojuszniczego w Dowództwie Sił Połączonych Sojuszu Północnoatlantyckiego Brunssum - zwrócił się do gen. Klisza prezydent Nawrocki.
Zwierzchnik sił zbrojnych podziękował także wszystkim, którzy wspierali utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, nie ulegając "politycznemu relatywizmowi". Generał Klisz w latach 2022-2023 był dowódcą WOT-u.