Polska ma nowego szefa DORSZ. Prezydent: Niesie piękną tradycję

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Prezydent Karol Nawrocki wręczył akt mianowania na stanowisko dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneuszowi Nowakowi. Odwołany został gen. Maciej Klisz, który ma objąć dowództwo NATO w Brunssum. - Życzyłbym sobie, panie generale, żeby zawsze tak wyglądało odwołanie z ważnej funkcji - powiedział prezydent, dziękując tym, którzy nie ulegli "politycznemu relatywizmowi".

Karol Nawrocki i gen. Ireneusz Nowak
Prezydent wręczył nominację na szefa Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych gen. Ireneuszowi Nowakowi. Przemysław Keler / KPRPmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Prezydent Nawrocki mianował generała Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, odwołując generała Macieja Klisza, który obejmie dowództwo NATO w Brunssum.
  • Prezydent stwierdził, że gen. Nowak to "pierwszy pilot RP", który reprezentuje tradycje polskich sił powietrznych.
  • Prezydent wyraził uznanie dla generała Klisza oraz osób wspierających utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Prezydent mianował generała dywizji Ireneusza Nowaka na nowego dowódcę operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Podczas uroczystości Karol Nawrocki stwierdził, że to Polacy, oddając głos w wyborach prezydenckich, zdecydowali o tym, którzy żołnierze spośród kadry oficerskiej i generalicji będą otrzymywać od zwierzchnika sił zbrojnych awanse na najważniejsze stanowiska.

Zobacz również:

Gen. Ireneusz Nowak nowym dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych
Polska

Nowy dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Postanowienie prezydenta

Joanna Mazur
Joanna Mazur

- Muszą to być oficerowie i generałowie, którzy mają Polskę w sercu. Którzy oderwali się od sowieckiego i postsowieckiego ducha, który dominował w Rzeczpospolitej po roku 1945 - stwierdził prezydent.

- Naród powiedział, że chce oficerów i generałów, którzy są gotowi służyć wolnej, suwerennej i niepodległej Polsce, a nie obracać się z właściwym dla komunizmu kompleksem w stronę Wschodu, w stronę Moskwy, czy w stronę Zachodu - powiedział Karol Nawrocki, stwierdzając, że zarówno nominowany gen. Nowak, jak i odwoływany gen. Klisz mają te wartości "wypisane nie tylko w sercach i umysłach, ale i życiorysach".

Podziel się opinią na temat odsłuchu artykułów w portalu Interia. Kliknij, aby przejść do ankiety.

Generał Ireneusz Nowak nowym dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych

Prezydent podkreślił, że nowy szef DORSZ to "pilot z krwi i kości", który "niesie w sobie piękną tradycję polskich sił powietrznych i pilotów".

- Wiem, że dla pana generała ta tradycja, którą nosi w sercu i swoim życiorysie, jest także zobowiązująca i ważna. Polski pilot, polski lotnik, to znaczy odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy - powiedział prezydent.

- Pana długa droga życiowa od pilota i służba Rzeczpospolitej Polskiej do dowódcy (...) pokazuje, że dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych zostaje w istocie pierwszy pilot RP - stwierdził Karol Nawrocki.

Zobacz również:

Władysław Kosiniak-Kamysz: Przedłużamy operację Horyzont
Polska

Szef MON ogłosił ws. operacji "Horyzont". "To odpowiedź na zagrożenia"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Zmiany na szczytach wojskowej hierarchii. Generał Klisz obejmie dowództwo w NATO

Prezydent podkreślił, że odwołanie generała Klisza ma miejsce w pozytywnych okolicznościach, wskazując na perspektywę objęcia przez polskiego generała kierownictwa w stałym dowództwie operacyjnym NATO w holenderskim Brunssum.

- Życzyłbym sobie, panie generale, żeby zawsze tak wyglądało odwołanie z ważnej funkcji państwowych (...). To nie jest wyłącznie odwołanie, ale też awans generała Macieja Klisza, który będzie teraz reprezentował Rzeczpospolitą jako szef sztabu sojuszniczego w Dowództwie Sił Połączonych Sojuszu Północnoatlantyckiego Brunssum - zwrócił się do gen. Klisza prezydent Nawrocki.

Zwierzchnik sił zbrojnych podziękował także wszystkim, którzy wspierali utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, nie ulegając "politycznemu relatywizmowi". Generał Klisz w latach 2022-2023 był dowódcą WOT-u.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za decyzję ws. amerykańskich wojsk
Świat

Nawrocki podziękował Trumpowi. "Widzimy dziś bardzo wyraźnie"

Patryk Idziak
Patryk Idziak


"Wydarzenia": Napad na stację. Po akcji sprawca przemalował autoPolsat News

Najnowsze