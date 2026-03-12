W skrócie Premier Donald Tusk poinformował, że laureat Nagrody Nobla z 2024 roku, Victor Ambros, stara się o przywrócenie polskiego obywatelstwa i planuje zaangażować się w rozwój polskiej nauki.

Victor Ambros podkreślił, że decyzja o staraniach o polskie obywatelstwo ma dla niego wymiar osobisty i jest sposobem na uhonorowanie przodków.

Ambros otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycia dotyczące mikroRNA i od 2025 roku będzie przewodniczył Radzie Naukowej IMol PAN.

"Polska ma nowego noblistę!" - napisał Tusk, informując o spotkaniu z Ambrosem. Jak podkreślił w nagraniu, naukowiec złożył już wniosek o przywrócenie obywatelstwa, a odpowiednie decyzje w tej sprawie zostały podjęte. - Niedługo nasz rodak będzie już formalnie Polakiem - powiedział premier.

Według Tuska laureat Nobla ma również ambitne plany dotyczące współpracy z polskim środowiskiem naukowym. Ambros chce przyciągnąć do Polski najzdolniejszych badaczy z całego świata. W jego ocenie kraj może stać się atrakcyjnym miejscem dla młodych naukowców, a rząd deklaruje wsparcie dla tej inicjatywy.

Sam Ambros podkreśla, że starania o polskie obywatelstwo mają dla niego także wymiar osobisty. Naukowiec chce w ten sposób oddać hołd swoim przodkom.

- Byłby to sposób na uhonorowanie mojego ojca, mojej ciotki, ich rodziców, a także wszystkich tych ludzi, którzy walczyli i przetrwali, żebym mógł dziś istnieć - powiedział.

Ojciec Ambrosa pochodził z Polski. W czasie II wojny światowej został deportowany jako robotnik przymusowy do III Rzeszy, o czym przypomina Instytut Pamięci Narodowej. Sam noblista wychowywał się już w Stanach Zjednoczonych i - jak przyznał - jego jedynym bezpośrednim łącznikiem z Polską był właśnie ojciec. Ze względu na realia życia emigrantów w tamtym czasie w domu nie mówiono jednak po polsku.

Ambros wspominał, że jako dziecko słuchał opowieści o Polsce - kraju, którego granice wielokrotnie zmieniały się na mapie. Z czasem, jak zaznaczył, coraz bardziej doceniał historię i odporność narodu polskiego. - Dziś jest on silniejszy niż kiedykolwiek - ocenił.

Victor Ambros - kim jest noblista, który stara się o polskie obywatelstwo?

Victor Ambros urodził się w 1953 roku w Hanover w stanie New Hampshire. Karierę naukową rozpoczynał na Harvard University, a później pracował m.in. w Dartmouth College. Obecnie jest profesorem nauk przyrodniczych w University of Massachusetts Medical School oraz współdyrektorem RNA Therapeutic Institute.

W 2024 roku wspólnie z Gary Ruvkun otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycia dotyczące mikroRNA - mechanizmów regulujących aktywność genów. Badania te stały się jednym z fundamentów współczesnej biologii molekularnej i otworzyły nowe możliwości w diagnostyce oraz leczeniu wielu chorób.

Naukowiec jest również związany z polskim środowiskiem badawczym - od 2025 roku przewodniczy Radzie Naukowej Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych IMol PAN. Podczas wizyty w Warszawie wygłosił także wykład w Pałacu Staszica poświęcony roli mikroRNA w regulacji genów i znaczeniu tych badań dla współczesnej medycyny.

