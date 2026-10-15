W skrócie Mieszkaniec Stargardu zdobył 13 818 120 zł w Eurojackpot, wykorzystując metodę ponownego zagrania tymi samymi liczbami.

Wygrany kupon został zakupiony w punkcie LOTTO przy ul. Łokietka 8, gdzie w tym roku odnotowano także inną wysoką wygraną w zdrapkach.

Najnowsza wygrana w Stargardzie jest najwyższą w historii miasta; kolejne losowania Lotto i Eurojackpot odbędą się w tym tygodniu.

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Choć główna wygrana w losowaniu Eurojackpot z 13 października przypadła graczom w Niemczech, szczęście dopisało również Polakowi. Trafił on wygraną II stopnia, czyli poprawnie wytypował pięć z pięciu liczb oraz jedną z dwóch liczb dodatkowych (5+1). Na jego konto trafi ponad 13,8 mln zł.

Szczęśliwe liczby wylosowane we wtorek to: 11, 17, 20, 22, 35 oraz 4 i 8. To właśnie dzięki nim gracz ze Stargardu znalazł się w gronie zwycięzców.

Eurojackpot w Stargardzie. Gracz skorzystał z metody "zagraj ponownie"

Zwycięski zakład został zawarty w kolekturze LOTTO przy ul. Łokietka 8 w Stargardzie. Gracz nie wybrał tym razem nowego zestawu liczb. Zdecydował się na metodę "zagraj ponownie", która pozwala ponownie wykorzystać liczby z wcześniej zawartych zakładów.

Tym sposobem zdobył 13 mln 818 tys. 120 zł. Jak wynika z podanych informacji, jest to najwyższa wygrana odnotowana dotychczas w Stargardzie.

Nie jest to jednak pierwszy przypadek, gdy gracz z tego miasta opuszcza kolekturę z wyjątkowo wysoką wygraną. W marcu szczęście uśmiechnęło się do innej osoby, która zagrała w tym samym punkcie LOTTO.

Stargard. Kolejna wysoka wygrana w tym samym punkcie LOTTO

24 marca tego roku w kolekturze przy ul. Łokietka 8 padła główna wygrana w zdrapce. Zwycięzca odkrył pod warstwą ścieralną 2 mln zł.

Tym samym Stargard może pochwalić się w tym roku już dwiema wysokimi wygranymi. Najnowsza, pochodząca z Eurojackpot, jest jednak znacznie wyższa i stanowi rekord miasta.

Na graczy czekają już następne losowania. W czwartek w Lotto będzie można wygrać 11 mln zł, a w Lotto Plus na zwycięzcę czeka gwarantowany 1 mln zł. Z kolei w piątkowym losowaniu Eurojackpot główna wygrana wyniesie 45 mln zł.



