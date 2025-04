"Strategiczna współpraca polsko-amerykańska przynosi efekty - najnowsze pociski powietrze-powietrze trafią do naszych Sił Powietrznych! Departament Stanu USA właśnie wyraził zgodę na zakup przez Polskę 400 najnowszych pocisków rakietowych AIM-120D3. Ich zasięg sięga nawet do 180 kilometrów. To kolejny krok w wielkiej modernizacji polskich Sił Zbrojnych" - przekazał we wtorek wieczorem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.