- Niestety wygląda na to, że wojna w Ukrainie będzie trwała dalej. Putin nie dotrzymuje zobowiązań nawet wobec prezydenta USA, co oznacza, że musimy znaleźć finansowanie na kolejne lata. Może być finansowanie europejskiego podatnika lub finansowanie z zamrożonych środków agresora. Proszę mnie nie pytać, co wolę - mówił w sobotę Sikorski.