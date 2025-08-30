"Polska jest gotowa". Zapowiedź Sikorskiego ws. rosyjskich aktywów
- Polska jest gotowa do wzięcia udziału w ubezpieczeniu Belgii na wypadek rosyjskich pozwów w związku z wykorzystaniem zamrożonych aktywów - przekazał w sobotę szef MSZ Radosław Sikorski.
- Niestety wygląda na to, że wojna w Ukrainie będzie trwała dalej. Putin nie dotrzymuje zobowiązań nawet wobec prezydenta USA, co oznacza, że musimy znaleźć finansowanie na kolejne lata. Może być finansowanie europejskiego podatnika lub finansowanie z zamrożonych środków agresora. Proszę mnie nie pytać, co wolę - mówił w sobotę Sikorski.
- Belgia niezmiennie deklaruje, że gotowa jest uwolnić te aktywa, pod warunkiem, że okażemy praktyczną solidarność z nią na wypadek rosyjskich pozwów. Polska jest gotowa do wzięcia udziału w takim ubezpieczeniu Belgii, ale nie wszyscy są na to jeszcze gotowi - przekazał.
