Polska jedynym takim krajem w całej UE. Jednoznaczne wyniki sondażu

W skrócie Według badania Democracy Perception Index prawie 51 procent polskich respondentów popiera obecność amerykańskich baz wojskowych w Polsce.

Polska wyróżnia się na tle reszty krajów Unii Europejskiej jako jedyny kraj z większościowym poparciem dla baz USA, podczas gdy w innych państwach UE dominuje sprzeciw.

W badaniu większość Polaków określiła Stany Zjednoczone jako bliskiego sojusznika lub partnera, a sondaż pojawił się w kontekście zapowiedzi przesunięcia amerykańskich wojsk z Niemiec do krajów wschodniej flanki NATO.

Jak pisze portal Politico Europe, który opracował wyniki badania, prawie 51 proc. polskich respondentów opowiedziało się za obecnością bazy USA w kraju, a jedynie 23 proc. było temu przeciwnych.

Tak wynika z badania przeprowadzonego w marcu i kwietniu w 98 krajach, w tym 17 państwach UE.

Wyjątkowa pozycja Polski w sondażu dotyczącym amerykańskich baz wojskowych

Wynik wyróżnia Polskę na tle reszty Europy, gdzie w większości badanych krajów odnotowano zdecydowany sprzeciw wobec amerykańskich baz wojskowych. Na świecie oprócz Polski poparcie większości dla baz USA wykazały jedynie Izrael (48,9 proc. - za, 27,7 proc. - przeciw), Korea Południowa (41 proc. - za, 26,6 proc. - przeciw) oraz - w Europie - Rumunia, gdzie niewielka przewaga respondentów opowiedziała się za bazami, choć opinia publiczna jest tam znacznie bardziej podzielona niż w Polsce (39,8 proc. - za, 37,3 - przeciw).

Najbardziej przeciwni obecności amerykańskich żołnierzy spośród społeczeństw w UE są Szwedzi (70,1 proc. przeciwko), Austriacy (68,8 proc.) i Węgrzy (68,5 proc.). Wśród krajów objętych badaniem nie ma dwóch państw bałtyckich - Łotwy i Estonii.

Jak komentuje portal, sondaż potwierdza wyjątkową pozycję Polski jako jednego z najbardziej proamerykańskich krajów w Europie.

Polacy pozytywnie nastawieni do obecności amerykańskich wojsk w kraju

W marcowym badaniu Politico większość Polaków określiła USA jako bliskiego sojusznika lub partnera, podczas gdy większość respondentów we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech uznała Stany Zjednoczone za konkurenta lub zagrożenie.

W Niemczech i Wielkiej Brytanii - krajach z dużą obecnością wojsk USA - sprzeciw wobec amerykańskich baz był mniejszy niż w wielu innych badanych państwach europejskich.

Sondaż pojawia się w momencie, gdy USA zapowiedziały wycofanie 5 tys. z 36 tys. swoich sił z Niemiec. Szereg państw wschodniej flanki NATO - w tym Polska, Rumunia i Litwa - zabiega o to, by siły te zostały przesunięte na ich terytorium. Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył, że wojska mogą trafić do Polski.

