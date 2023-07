Od czwartku w Polsce przebywa z dwudniową wizytą prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yoel wraz z małżonką. Po przybyciu do Pałacu Prezydenckiego koreański przywódca został powitany przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Spotkanie Andrzej Duda-Yoon Suk-yoel. Polska i Korea Płd. podpisały umowy

- To pierwsza od wielu, wielu lat oficjalna wizyta delegacji z Korei Południowej - powiedział Andrzej Duda podczas wygłaszania oświadczenia do mediów. Jak podkreślił, gospodarcze relacje polsko-koreańskie są rozwijane sukcesywnie od 34 lat, dzięki czemu Polacy i Koreańczycy poznali się bardzo dobrze.

Prezydent zapowiedział również, że w piątek otworzy wraz z koreańskim przywódcą Polsko-Koreańskie Forum Biznesowe. - Perspektywy rozwoju naszej współpracy gospodarczej, śmiało mogę powiedzieć, są znakomite, co pokazują wyniki z 2022 roku, gdzie nasz obrót gospodarczy przekroczył 10 mld dolarów - zaznaczył Duda.

Prezydent Korei: Moja wizyta ma ogromne znacznie

Koreański lider powiedział, że jego wizyta - pierwsza od 14 lat - ma "ogromne znaczenie". - Od 1989 roku nasza współpraca budowana jest na bazie wspólnych wartości demokracji i wolności, a od 2013 roku ranga naszych relacji została podniesiona do poziomu strategicznego partnera - zaznaczył.

Koreański przywódca przekazał, że zarówno on, jaki i Andrzej Duda zgodzili się co do tego, że oba państwa mogą być idealnymi partnerami w zakresie odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. - W tym zakresie również podpisano dziś porozumienie - zaznaczył.