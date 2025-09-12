W skrócie Na granicy z Białorusią zamknięto przejścia graniczne, ustawiono barykady i drut kolczasty.

Decyzja ma związek z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi 'Zapad 2025', budząc krytykę ze strony Rosji i Białorusi.

Rząd zapowiada analizę strat i rozważa rekompensaty dla firm dotkniętych zamknięciem granicy.

Zawieszenie ruchu granicznego obowiązuje na obu kierunkach - wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Kierowcy samochodów osobowych nie przekroczą granicy na przejściu drogowym Terespol-Brześć, natomiast kierowcy pojazdów ciężarowych przejścia drogowego Kukuryki-Kozłowiczy.

Zamknięcie przejść granicznych dotyczy również pociągów towarowych.

"W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej od dziś został zawieszony ruch graniczny w dwóch przejściach kolejowych w ruchu towarowym: Kuźnica Białostocka-Grodno i Siemianówka-Swisłocz" - przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Ministerstwo w komunikacie zaznacza, że nie działa również przejście Terespol-Brześć.

Przejścia graniczne zamknięte. W tle ćwiczenia "Zapad 2025"

Przejścia są zamknięte od północy. Dyplomacja rosyjska i białoruska krytykuje decyzje władz w Warszawie.

W nocy o bieżącej sytuacji informował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zamknięcie granicy ma związek z rosyjsko-białoruskimi manewrami "Zapad 2025".

- Podczas tych ćwiczeń armia rosyjska i białoruska trenuje scenariusze o charakterze agresywnym wobec naszego kraju. Ruch wznowimy, gdy będziemy pewni, że bezpieczeństwo Polaków jest zagwarantowane, że nie grożą nam żadne prowokacje. Będziemy na bieżąco analizować sytuację. To decyzja podjęta w związku z manewrami, a nie na czas ich trwania - zaznaczył minister.

Ćwiczenia "Zapad 2025" rozpoczynają się w piątek. Litewski wywiad wcześniej informował, że w manewrach może wziąć udział nawet 30 tys. żołnierzy. Dyplomacja rosyjska i białoruska krytykuje decyzje władz w Warszawie.

Nie można przekroczyć granicy z Białorusią. Rząd rozważa rekompensaty

Rząd zapewnia, że rozważa rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy stracą na zamknięciu granicy.

- Ze względu na kwestie gospodarcze zrobimy wszystko, aby ten okres zamknięcia był jak najkrótszy. Wszystkie resorty mają przygotować zestawienie potencjalnych strat i na tej podstawie, w połączeniu z okresem zamknięcia ruchu granicznego, będziemy podejmować decyzje o ewentualnym wsparciu dla poszczególnych branż przemysłu. To przed nami - wskazał Kierwiński.

