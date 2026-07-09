W skrócie Ewa Zajączkowska-Hernik poinformowała, że po swoim wystąpieniu w Europarlamencie, podczas którego potępiła UPA, została umieszczona na liście Myrotworeć prowadzonej przez ukraińską organizację.

Europosłanka skrytykowała działania Ukrainy w kontekście upamiętniania UPA i wyraziła sprzeciw wobec akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

Nazwisko Zbigniewa Boguckiego także pojawiło się na liście Myrotworeć, a polityk odniósł się do tej sytuacji w mediach społecznościowych.

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Podczas ostatniego wystąpienia w Europarlamencie Ewa Zajączkowska-Hernik podarła czerwono-czarną flagę ukraińskich nacjonalistów. - Jako Polacy nigdy nie powinniśmy zgodzić się na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Precz z banderowskich nazizmem - mówiła europosłanka podczas wtorkowej debaty na temat postępu ukraińskiego procesu akcesyjnego.

- Dziś Zełenski nadaje jednostce wojskowej imię "Bohaterów UPA", buduje państwowy panteon i ogłasza, że Ukraina sama będzie wybierać sobie bohaterów. Szkoda, że wybiera ich spośród nazistów - oceniła.

Choć zachowanie europosłanki wywołało poruszenie na sali, obrady toczyły się dalej bez przerwy. Jednak echa gestu Zajączkowskiej-Hernik nie ucichły, o czym polityk poinformowała w czwartek na platformie X.

Polska europosłanka na liście ukraińskiej organizacji Myrotworeć. "Dlaczego MSZ nie reaguje?"

"Właśnie dowiedziałam się, że po wystąpieniu w Parlamencie Europejskim, gdzie potępiłam ludobójców z UPA, trafiłam na stronę Myrotworeć - listę "wrogów Ukrainy" prowadzoną przez ukraińskie służby" - napisała eurodeputowana. Oficjalnie skład zespołu serwisu założonego przez ukraińskiego polityka i działacza Heorhija Tuka pozostaje anonimowy. Sam Tuka w 2022 r. zaprzeczał by projekt podlegał Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, która sześć lat wcześniej uznała, że działalność serwisu nie narusza ukraińskiego prawa.

Zdaniem polskiej polityk "to bardzo ciekawe, że strona ukraińska prowadzi listę polskich patriotów do wyeliminowania". "Jeśli trafia się tam za piętnowanie bestialskich mordów niewinnych Polaków przez ukraińskie oddziały UPA, to widać czym się kierują i jakich 'wartości' tam bronią" - stwierdziła, dodając, że Ukraińcy "sami wystawiają sobie świadectwo".

"Dlaczego polskie MSZ nie reaguje i nie staje w obronie polskich dyplomatów? Dlaczego toleruje łajdackie metody nękania i zastraszania? To jawny akt wrogości wobec Polski" - grzmi eurodeputowana.

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"I takie państwo Unia Europejska chce jak najszybciej przyjąć w swoje struktury? Wolne żarty. Dla Ukrainy, która niesie na sztandarach zbrodniczą ideologię banderyzmu i niepohamowaną korupcję, nigdy nie powinna być miejsca we Wspólnocie" - kontynuowała.

Na koniec Zajączkowska-Hernik zaznaczyła, że "jeśli ktoś myśli, da się zastraszyć tego typu 'wrzutkami' to gratuluje optymizmu". "I mam wiadomość: nie cofnę się ani o krok w obronie polskiej racji stanu i pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu" - skwitowała.

Zbigniew Bogucki na celowniku ukraińskiej organizacji. "Będę nazywał po imieniu"

Europosłanka jest kolejną przedstawicielką polskiej sceny politycznej, która znalazła się na wspomnianej liście. W lipcu wpisano na nią również szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.

"Nadal będę robił to, co dobre i słuszne, po prostu to, co ludzkie. Będę wspierał ludzi, którzy cierpią na Ukrainie przez ruskie hordy realizujące neoimperialistyczną politykę Putina" - skomentował w mediach społecznościowych Bogucki.

"Jednocześnie będę nadal nazywał po imieniu ukraińskich szowinistów z UPA i OUN zbrodniarzami, którzy dokonali bestialskiego ludobójstwa na ludności cywilnej: dzieciach, kobietach i osobach starszych na Wołyniu oraz w Małopolsce Wschodniej. Ziemie te są dzisiaj integralną częścią Ukrainy" - zaznaczył.

"Nigdy też nie zaakceptuję kultu tych zbrodniarzy i nazywania ich "bohaterami", ale będę jak wszyscy cywilizowani ludzie, domagał się godnego pochówku Ofiar banderyzmu: naszych rodaków i ludzi innych narodowości" - podkreślił szef Kancelarii Prezydenta.





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