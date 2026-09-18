W skrócie
- Polska i Ukraina będą współpracować w ramach europejskiej koalicji antybalistycznej mającej na celu stworzenie systemu obrony przed pociskami balistycznymi.
- Premier Donald Tusk potwierdził, że Polska jest częścią tej inicjatywy po wcześniejszych nieporozumieniach dotyczących składu koalicji.
- Karpacka Ósemka została powołana na szczycie regionalnych przywódców na zachodzie Ukrainy, gdzie potwierdzono obecność Polski w koalicji.
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- Teraz budujemy koalicję antybalistyczną, stworzymy europejski system antybalistyczny, jestem o tym przekonany na 100 proc. Będziemy o tym rozmawiali z Donaldem i będziecie tam mile widziani, będziemy tam partnerami - powiedział prezydent Ukrainy.
Szef polskiego rządu podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z dziewięcioma partnerami europejskimi, wśród których nie znalazła się Polska, "doszło do pewnego nieporozumienia".
- Teraz już jest jasne, że Polska również jest częścią tej inicjatywy - podkreślił Tusk.
W mediach społecznościowych szef rządu opublikował film, w którym wspominał "burzliwą debatę, czy Polska powinna być i dlaczego nie jest w koalicji antybalistycznej?".
"Od dziś jest częścią tego wielkiego projektu. Tutaj w czasie rozmów z prezydentem Zeleńskim ustaliliśmy formy i ramy tej współpracy. To w przyszłości, może nie dziś, ale na pewno jutro będzie oznaczało dużo bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo" - oświadczył premier.
Koalicja antybalistyczna. Polska i Ukraina będą współpracować
Zełenski i Tusk spotkali się w piątek na zachodzie Ukrainy na szczycie regionalnych przywódców. Prezydent Ukraiński ogłosił na nim powołanie nowego regionalnego formatu, Karpackiej Ósemki (C8).
W rozmowie z dziennikarzami przed rozpoczęciem szczytu, Tusk powiedział, że przyjechał "głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama".
- Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę ciężkie, trudne tygodnie i miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność. Bardzo zależało mi na tym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele widzieli, że Polska jest z nimi - dodał Tusk.
W lipcu podczas spotkania Koalicji Chętnych w Paryżu zawiązana została tzw. koalicja antybalistyczna, której celem jest budowa nowych zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. Koalicję zawiązała Ukraina z dziewięcioma partnerami europejskimi - Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Włochami, Hiszpanią, Holandią, Norwegią, Danią i Szwecją.
Pytany wówczas o brak Polski w koalicji premier Tusk stwierdził, że koalicja ta ma charakter przemysłowy i zgłaszały się firmy, "które są gotowe wnieść swój potencjał do tej koalicji". Jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa - dodał Tusk - te "analizują swoje możliwości". - Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji - mówił w lipcu szef rządu.