W skrócie Polska i Ukraina będą współpracować w ramach europejskiej koalicji antybalistycznej mającej na celu stworzenie systemu obrony przed pociskami balistycznymi.

Premier Donald Tusk potwierdził, że Polska jest częścią tej inicjatywy po wcześniejszych nieporozumieniach dotyczących składu koalicji.

Karpacka Ósemka została powołana na szczycie regionalnych przywódców na zachodzie Ukrainy, gdzie potwierdzono obecność Polski w koalicji.

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- Teraz budujemy koalicję antybalistyczną, stworzymy europejski system antybalistyczny, jestem o tym przekonany na 100 proc. Będziemy o tym rozmawiali z Donaldem i będziecie tam mile widziani, będziemy tam partnerami - powiedział prezydent Ukrainy.

Szef polskiego rządu podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z dziewięcioma partnerami europejskimi, wśród których nie znalazła się Polska, "doszło do pewnego nieporozumienia".

- Teraz już jest jasne, że Polska również jest częścią tej inicjatywy - podkreślił Tusk.

W mediach społecznościowych szef rządu opublikował film, w którym wspominał "burzliwą debatę, czy Polska powinna być i dlaczego nie jest w koalicji antybalistycznej?".

"Od dziś jest częścią tego wielkiego projektu. Tutaj w czasie rozmów z prezydentem Zeleńskim ustaliliśmy formy i ramy tej współpracy. To w przyszłości, może nie dziś, ale na pewno jutro będzie oznaczało dużo bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo" - oświadczył premier.

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Koalicja antybalistyczna. Polska i Ukraina będą współpracować

Zełenski i Tusk spotkali się w piątek na zachodzie Ukrainy na szczycie regionalnych przywódców. Prezydent Ukraiński ogłosił na nim powołanie nowego regionalnego formatu, Karpackiej Ósemki (C8).

W rozmowie z dziennikarzami przed rozpoczęciem szczytu, Tusk powiedział, że przyjechał "głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama".

- Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę ciężkie, trudne tygodnie i miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność. Bardzo zależało mi na tym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele widzieli, że Polska jest z nimi - dodał Tusk.

W lipcu podczas spotkania Koalicji Chętnych w Paryżu zawiązana została tzw. koalicja antybalistyczna, której celem jest budowa nowych zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. Koalicję zawiązała Ukraina z dziewięcioma partnerami europejskimi - Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Włochami, Hiszpanią, Holandią, Norwegią, Danią i Szwecją.

Pytany wówczas o brak Polski w koalicji premier Tusk stwierdził, że koalicja ta ma charakter przemysłowy i zgłaszały się firmy, "które są gotowe wnieść swój potencjał do tej koalicji". Jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa - dodał Tusk - te "analizują swoje możliwości". - Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji - mówił w lipcu szef rządu.



