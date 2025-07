Polska deportuje kolejnych migrantów. Rzecznik ujawnia szczegóły

- To są osoby, które uzyskały takie decyzje zobowiązujące do powrotu , ponieważ wymagały tego względy obronności - powiedział rzecznik rządu podczas konferencji prasowej. Szłapka zaznaczył także, że "sytuacja na granicach jest opanowana" . - Od 7 do 14 lipca skontrolowano prawie 130 tys. osób - dodał.

- Widać było, że on (Robert Bąkiewicz - przyp. red.) obrażał polskich funkcjonariuszy, lżył na polski mundur - skomentował rzecznik, odnosząc się do ostatnich incydentów Bąkiewicza z granicy.

Podkreślił przy tym, to jest "haniebne". - Inaczej nie da się tego określić. To pokazuje bardzo wyraźnie, że to wszystko jest jedna ekipa (...) Źle kończy pan prezydent swoją prezydenturę, to jest oburzające - podsumował.