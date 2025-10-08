W skrócie Straż Graniczna deportowała z Polski dziewięciu obywateli Pakistanu i 10 obywateli Gruzji.

Deportacje przeprowadzono w ramach współpracy z europejskimi instytucjami zwalczającymi nielegalną migrację.

Decyzje powrotowe wobec Gruzinów wynikały z względów bezpieczeństwa, większość z nich popełniła przestępstwa.

Akcja deportacyjna zorganizowana została w środę. Samolot czarterowy z osobami, które usłyszały wyrok nakazujący opuszczenie kraju wystartował z lotniska w Radomiu.

"Jedenastą operację powrotową zorganizowali w tym roku funkcjonariusze z Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej we współpracy z Frontexem, Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Samolotem, który wystartował z Radomia 7 października, Polskę przymusowo opuściło 9 Pakistańczyków i 10 Gruzinów" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Straż Graniczną.

Jak poinformowano, decyzje powrotowe wobec obywateli Gruzji związane były ze "względami bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego". Spośród 10 osób, dziewięć popełniło w Polsce różnego typu przestępstwa.

Deportacja cudzoziemców z Polski. Komunikat Straży Granicznej

Pakistańczycy, którzy również usłyszeli wyrok zmuszający do opuszczenia kraju, nie posiadali dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce i nielegalnie przekroczyli granicę z kierunku białoruskiego.

"Kolejna w tym roku operacja powrotowa została zrealizowana z wykorzystaniem lotu czarterowego. Eskortę cudzoziemców stanowili funkcjonariusze pionu zabezpieczenia działań oraz innych jednostek Straży Granicznej. Od początku roku Polskę przymusowo i dobrowolnie opuściło ponad 7 tys. cudzoziemców" - przekazano.

Pierwsze tegoroczne deportacje przeprowadzane przez Straż Graniczną odbyły się 5 marca. Wówczas Polskę opuściło 17 obywateli Gruzji, mężczyzn w wieku od 24 do 58 lat. Od tamtej pory służby regularnie informują o cudzoziemcach, którzy przymusowo opuszczają Polskę.

