Polska deportowała grupę cudzoziemców. "Naruszali intymność"
Straż Graniczna deportowała 15 Gruzinów, którzy mieli dopuścić się naruszenia intymności oraz szeregu innych przestępstw i przewinień. Operacja została zorganizowana przez stronę niemiecką, a działania polskich funkcjonariuszy wsparła europejska agencja Frontex.
W skrócie
- Straż Graniczna przy współpracy z Frontexem deportowała 15 obywateli Gruzji z Polski za naruszenia prawa, w tym czyny godzące w intymność, kradzieże rozbójnicze, bójki oraz prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości.
- Deportacja Gruzinów została zorganizowana przez stronę niemiecką, a w operacji uczestniczyli funkcjonariusze służb gruzińskich jako eskorta.
- Wcześniej w Kielcach zatrzymano Ukraińca, który nie zastosował się do nakazu opuszczenia Polski, a w Warszawie-Modlin zatrzymano obywatela Indii za posłużenie się sfałszowanymi dokumentami.
Straż Graniczna we współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) zatrzymała 15 obywateli Gruzji w celu ich dalszego wydalenia z terytorium Polski.
Grupie zarzucono naruszenie polskiego porządku prawnego. Gruzini mieli dopuszczać się czynów godzących w intymność seksualną, kradzieży rozbójniczych, bójek z pobiciami czy prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości.
Deportacja Gruzinów z Polski. Pomogła europejska agencja
Cudzoziemcom wydano decyzję administracyjną o obowiązku powrotu do kraju i w czwartek deportowano ich na pokładzie samolotu, który wystartował z Łodzi.
"Operacja powrotowa została zorganizowana przez stronę niemiecką w formule collecting return operation, natomiast eskortę stanowili funkcjonariusze służb gruzińskich" - wyjaśniła Straż Graniczna w komunikacie.
Jak podkreślają służby kontroli granic, operacje deportacyjne są złożonym i wieloetapowym procesem, który wymaga ścisłej współpracy różnych organów i instytucji. Jednocześnie jest to jeden z najskuteczniejszych środków przeciwdziałania nielegalnej migracji, polegającej na ochronie państwa i porządku publicznego.
Straż Graniczna. Kolejne nakazy opuszczenia Polski dla cudzoziemców
Wydalenie 15 Gruzinów z Polski to kolejne takie działanie w ostatnim czasie. W środę funkcjonariusze Straży Granicznej w Kielcach zatrzymali 40-letniego Ukraińca, który w 2021 roku otrzymał nakaz opuszczenia polskiego terytorium w dobrowolnie wskazanym terminie. Z powodu niezastosowania się do decyzji mężczyzna został po ostatnim zatrzymaniu doprowadzony konwojem do przejścia granicznego w Medyce i przekazany stronie ukraińskiej.
Wcześniej, w środę, funkcjonariusze z placówki SG Warszawa-Modlin zatrzymali 36-letniego obywatela Indii po przylocie z Palermo. Mężczyzna posłużył się sfałszowanymi dokumentami i nielegalnie przekroczył granicę. Także on otrzymał nakaz opuszczenia Polski. Do czasu deportacji ma przebywać w ośrodku dla cudzoziemców.