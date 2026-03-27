W skrócie Straż Graniczna przy współpracy z Frontexem deportowała 15 obywateli Gruzji z Polski za naruszenia prawa, w tym czyny godzące w intymność, kradzieże rozbójnicze, bójki oraz prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości.

Deportacja Gruzinów została zorganizowana przez stronę niemiecką, a w operacji uczestniczyli funkcjonariusze służb gruzińskich jako eskorta.

Wcześniej w Kielcach zatrzymano Ukraińca, który nie zastosował się do nakazu opuszczenia Polski, a w Warszawie-Modlin zatrzymano obywatela Indii za posłużenie się sfałszowanymi dokumentami.

Straż Graniczna we współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) zatrzymała 15 obywateli Gruzji w celu ich dalszego wydalenia z terytorium Polski.

Grupie zarzucono naruszenie polskiego porządku prawnego. Gruzini mieli dopuszczać się czynów godzących w intymność seksualną, kradzieży rozbójniczych, bójek z pobiciami czy prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości.

Deportacja Gruzinów z Polski. Pomogła europejska agencja

Cudzoziemcom wydano decyzję administracyjną o obowiązku powrotu do kraju i w czwartek deportowano ich na pokładzie samolotu, który wystartował z Łodzi.

"Operacja powrotowa została zorganizowana przez stronę niemiecką w formule collecting return operation, natomiast eskortę stanowili funkcjonariusze służb gruzińskich" - wyjaśniła Straż Graniczna w komunikacie.

Jak podkreślają służby kontroli granic, operacje deportacyjne są złożonym i wieloetapowym procesem, który wymaga ścisłej współpracy różnych organów i instytucji. Jednocześnie jest to jeden z najskuteczniejszych środków przeciwdziałania nielegalnej migracji, polegającej na ochronie państwa i porządku publicznego.

Straż Graniczna. Kolejne nakazy opuszczenia Polski dla cudzoziemców

Wydalenie 15 Gruzinów z Polski to kolejne takie działanie w ostatnim czasie. W środę funkcjonariusze Straży Granicznej w Kielcach zatrzymali 40-letniego Ukraińca, który w 2021 roku otrzymał nakaz opuszczenia polskiego terytorium w dobrowolnie wskazanym terminie. Z powodu niezastosowania się do decyzji mężczyzna został po ostatnim zatrzymaniu doprowadzony konwojem do przejścia granicznego w Medyce i przekazany stronie ukraińskiej.

Wcześniej, w środę, funkcjonariusze z placówki SG Warszawa-Modlin zatrzymali 36-letniego obywatela Indii po przylocie z Palermo. Mężczyzna posłużył się sfałszowanymi dokumentami i nielegalnie przekroczył granicę. Także on otrzymał nakaz opuszczenia Polski. Do czasu deportacji ma przebywać w ośrodku dla cudzoziemców.

