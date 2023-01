Kilkunastu polskich posłów i senatorów z polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej przyleci do Izraela w niedzielę wieczorem. Wizyta potrwa do środy. Jeden z członków polskiej delegacji, poseł Lewicy Marek Rutka, zwrócił uwagę, że wyjazd do Izraela, to pierwsza taka wizyta grupy bilateralnej polsko-izraelskiej od sześciu lat.

Polscy politycy spotkają się z prezydentem Icchakiem Herzogiem, a także złożą wizytę w Knesecie, gdzie będą rozmawiać z wiceprzewodniczącym izraelskiego parlamentu oraz parlamentarzystami z koalicji rządzącej i z opozycji. W programie wizyty są także rozmowy z przedstawicielami izraelskiej dyplomacji oraz z chargé d'affaires a.i. Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu Agatą Czaplińską.

- Będziemy chcieli doprowadzić do sytuacji, aby w Knesecie, po wielu, wielu latach, powstała grupa izraelsko-polska, czyli podobna do tej funkcjonującej w polskim parlamencie - powiedział poseł Rutka. Chodzi o to - jak mówił - aby w Knesecie była grupa przyjaciół Polski, która odwiedzi nasz kraj.

Wycieczki izraelskiej młodzieży do Polski

Polityk Lewicy przekazał, że rozmowy będą też dotyczyć zawieszonych obecnie wycieczek młodzieży izraelskiej do Polski. Rutka podkreślił, że nie chodzi jedynie o wizyty na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau, ale też w innych miejscach w Polsce.

W tym aspekcie - jak przypomniał - spornym elementem jest kwestia ochrony i tego na jakich warunkach przedstawiciele izraelskich służb bezpieczeństwa mogą funkcjonować w Polsce, czy mogą być uzbrojeni. - Sądzę, że przy dobrej woli jednej i drugiej strony ten problem uda się wkrótce rozwiązać - powiedział Rutka.