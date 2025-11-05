W skrócie W ostatnich tygodniach pogoda w Polsce była deszczowa przez napływ niżów. Aktualnie nad Polską utrzymują się wyże, które przynoszą błękitne niebo i wysokie temperatury.

IMGW prognozuje jednak, że druga połowa listopada przyniesie kolejne powiewy zimy oraz przymrozki.

Pogoda w ostatnich tygodniach przyniosła Polsce częste i obfite opady deszczu, które utrudniały aktywność na świeżym powietrzu. Wówczas przyczyną były grupy układów niżowych, które wędrowały z zachodu na wschód Europy. Jak podaje twojapogoda.pl, teraz wszystko się odwróciło.

"Sytuację atmosferyczną nad kontynentem kształtują rozbudowane wyże, które stacjonują nad nami i uniemożliwiają wędrówkę deszczowych i wietrznych niżów znad Atlantyku w naszym kierunku" - informuje serwis.

Prognoza pogody - co z deszczem? "Polska wielką białą plamą"

Mapy trajektorii układów barycznych ukazują, że obecnie niże zmuszone są omijać wyże zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Oznacza to, że nie przemieszczają się znad Wysp Brytyjskich w stronę Bałtyku, lecz udają się w kierunku Arktyki, a następnie spływają ku Syberii.

Pogoda w Polsce. Kraj stanie się białą plamą na tle Europy IMGW materiały prasowe

Serwis twojapogoda.pl informuje, że jest to bardzo dobra wiadomość dla Polski. Zamiast typowej listopadowej pogody, nad krajem panować będzie błękitne niebo i dwucyfrowe temperatury.

"Można śmiało stwierdzić, że listopad wynagradza nam brak pogodnej jesieni w październiku" - czytamy.

Trajektoria przemieszczania się niżów prowadzi do sytuacji, w której do końca tygodnia w Polsce oraz w sąsiednich krajach nie należy spodziewać się opadów. Na mapach oznaczone jest to kolorem białym, co sprawia, że Europa Środkowa tworzy na tle reszty kontynentu wyraźną białą plamę.

Nie oznacza to jednak braku zachmurzenia i przelotnych opadów. Z prognozy przygotowanej w środę przez IMGW pięciodniowej prognozy synoptycznej wynika, że te wystąpić mogą w weekend.

Pogoda w Polsce. Listopad z kolejnym powiewem zimy

Cały listopad przyniesie pierwsze powiewy zimy i mrozu. Z analiz długoterminowych IMGW wynika, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni spodziewać się można średnich minimalnych temperatur na poziomie od -1 do 5 stopni Celsjusza.

Synoptycy Instytutu przewidują, że w przyszłym tygodniu najcieplej będzie na południowym zachodzie i zachodzie, gdzie średnie minimalne temperatury sięgną 4 stopni Celsjusza. Natomiast najchłodniej będzie na wschodzie i północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą średnio około zero stopni. Podobnie sytuacja prezentować się będzie w przeciągu kolejnych siedmiu dni.

Prognoza na ostatni tydzień listopada nie przewiduje większych zmian w dotychczasowym trendzie. Średnie temperatury minimalne wyniosą od -1 do 4 stopni Celsjusza. Ponownie najcieplej będzie na południu i zachodzie, a najchłodniej na Suwalszczyźnie i w Tatrach.

