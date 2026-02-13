W skrócie Polska została członkiem stowarzyszonym Mechanizmu Szybkiego Reagowania G7.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady przekazało informację o przystąpieniu Polski do mechanizmu.

Mechanizm Szybkiego Reagowania G7 wzmacnia współpracę państw w identyfikowaniu i reagowaniu na zagrożenia dla demokracji.

W piątek MSZ Kanady poinformowało, że Polska dołączyła jako członek stowarzyszony do kanadyjskiego Mechanizmu Szybkiego Reagowania G7.

"Mechanizmzostał ustanowiony przez przywódców G7 podczas szczytu w Charlevoix w prowincji Quebec w 2018 roku w ramach zobowiązania do promowania porządku międzynarodowego opartego na zasadach i przeciwdziałania zagranicznym zagrożeniom dla demokracji" - napisano w kanadyjskim komunikacie w tej sprawie.

Podkreślono, że Polska wnosi "cenne doświadczenie w przeciwdziałaniu ingerencji zagranicznej, któremu towarzyszy zdolność wykrywania zagrożeń i gotowość do przeciwstawienia się wrogim podmiotom".

Mechanizm Szybkiego Reagowania G7. MSZ o transatlantyckim bezpieczeństwie

Polski resort spraw zagranicznych, na czele którego stoi Radosław Sikorski, podkreślił w piątek na platformie X, że "dołączenie Polski do Mechanizmu Szybkiego Reagowania G7 to ważny krok dla bezpieczeństwa transatlantyckiego".

"Nasze wieloletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu dezinformacji staje się zasobem dla całej grupy G7. Dziękujemy partnerom za zaufanie - wspólnie budujemy odporną przestrzeń informacyjną!" - zaznaczyło MSZ.

Mechanizm Szybkiego Reagowania G7 wzmacnia koordynację między państwami G7 w celu identyfikowania i reagowania na różnorodne, ewoluujące zagrożenia zewnętrzne dla demokracji.

Zagrożenia obejmują wrogie działania państw wymierzone w instytucje i procesy demokratyczne. MSR G7 obejmuje również media i środowisko informacyjne pod kątem m.in. zagrożeń dla wyborów i rozpowszechnianej przez obce rządy dezinformacji czy korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności.

