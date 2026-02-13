Polska będzie wspierać państwa G7. "Ważny krok dla bezpieczeństwa"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Polska dołączyła jako członek stowarzyszony do Mechanizmu Szybkiego Reagowania G7. Jak przekazano w komunikacie, nasz kraj wnosi "cenne doświadczenie w przeciwdziałaniu ingerencji zagranicznej". Resort spraw zagranicznych Polski z zadowoleniem przyjął ruch sojuszników. "To ważny krok dla bezpieczeństwa transatlantyckiego" - czytamy.

Mężczyzna w garniturze stoi na tle flag państw G7, w tym Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji, Kanady, Włoch, Japonii oraz Wielkiej Brytanii, na tle baneru z napisem FRANCE G7.
Polska dołączyła do Mechanizmu Szybkiego Reagowania G7. Jest komunikat polskiego MSZNathan Laine/Bloomberg / Jakub Porzycki/AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Polska została członkiem stowarzyszonym Mechanizmu Szybkiego Reagowania G7.
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady przekazało informację o przystąpieniu Polski do mechanizmu.
  • Mechanizm Szybkiego Reagowania G7 wzmacnia współpracę państw w identyfikowaniu i reagowaniu na zagrożenia dla demokracji.
W piątek MSZ Kanady poinformowało, że Polska dołączyła jako członek stowarzyszony do kanadyjskiego Mechanizmu Szybkiego Reagowania G7.

"Mechanizmzostał ustanowiony przez przywódców G7 podczas szczytu w Charlevoix w prowincji Quebec w 2018 roku w ramach zobowiązania do promowania porządku międzynarodowego opartego na zasadach i przeciwdziałania zagranicznym zagrożeniom dla demokracji" - napisano w kanadyjskim komunikacie w tej sprawie.

    Podkreślono, że Polska wnosi "cenne doświadczenie w przeciwdziałaniu ingerencji zagranicznej, któremu towarzyszy zdolność wykrywania zagrożeń i gotowość do przeciwstawienia się wrogim podmiotom".

    Mechanizm Szybkiego Reagowania G7. MSZ o transatlantyckim bezpieczeństwie

    Polski resort spraw zagranicznych, na czele którego stoi Radosław Sikorski, podkreślił w piątek na platformie X, że "dołączenie Polski do Mechanizmu Szybkiego Reagowania G7 to ważny krok dla bezpieczeństwa transatlantyckiego".

    "Nasze wieloletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu dezinformacji staje się zasobem dla całej grupy G7. Dziękujemy partnerom za zaufanie - wspólnie budujemy odporną przestrzeń informacyjną!" - zaznaczyło MSZ.

    Mechanizm Szybkiego Reagowania G7 wzmacnia koordynację między państwami G7 w celu identyfikowania i reagowania na różnorodne, ewoluujące zagrożenia zewnętrzne dla demokracji.

    Zagrożenia obejmują wrogie działania państw wymierzone w instytucje i procesy demokratyczne. MSR G7 obejmuje również media i środowisko informacyjne pod kątem m.in. zagrożeń dla wyborów i rozpowszechnianej przez obce rządy dezinformacji czy korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności.

