Umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia, reprezentującą Skarb Państwa, a konsorcjum PGZ-WWR określa zasady i warunki zawierania poszczególnych umów wykonawczych związanych z wdrożeniem krajowych elementów modułów ogniowych artylerii rakietowej dalekiego zasięgu w ramach realizacji projektu dotyczącego wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych M142 HIMARS (USA) oraz K239 CHUNMOO (Korea Południowa).

Szef MON: Polska stara się maksymalnie korzystać z krajowego przemysłu zbrojeniowego

- Chodzi nam oto, żeby szybko i skutecznie wzmacniać potencjał polskich sił zbrojnych - powiedział Błaszczak. Dodał, że Polska stara się maksymalnie korzystać z krajowego przemysłu zbrojeniowego.

- W ramach podpisanej umowy, do wyrzutni, które zostaną sprowadzone z USA i Korei Płd. w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, w konsorcium, zostaną wyprodukowane elementy takie jak podwozie Jelcza, na którym zostaną osadzone wyrzutnie HIMARS, wozy rozpocznawcze, amunicyjne, ewakuacji technicznej, dowodzenia, także środki łączności oraz bezzałogowe statki powietrzne - dodał.

Szef MON podkreślił, że te wszystkie elementy tworzą jednolitą konstrukcję w postaci systemów wyrzutni, które bardzo dobrze sprawdzają się na wojnie na Ukrainie.

- Na początku tylko komponenty, później - jestem o tym przekonany - że pozostałe elementy tej artylerii będą produkowane w naszym kraju. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tego rodzaju broń znacząco wzmocni potencjał bojowy Wojska Polskiego, po to, by odstraszyć agresora i po to, żeby było jak najbardziej interoperacyjne z wojskiem sojuszniczym, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych - dodał.

Podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie umowy. - To naprawdę bardzo ważny kontrakt, to drugi kontrakt pod względem wartości, który został skierowany do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zaraz po Narwi. A przypomnę, że już pierwsza bateria Małej Narwi jest na wyposażeniu Wojska Polskiego - powiedział szef MON.

Zaznaczył też, że "tak jak zawsze, również ta broń trafi na wschód od Wisły, a więc do 18. i 16. Dywizji". - Dlatego, że zadaniem, które postawiliśmy Wojsku Polskiemu jest obrona każdego skrawka polskiego terytorium - powiedział Błaszczak.

HIMARS - system mobilnych wyrzutni

HIMARS jest systemem mobilnych wyrzutni, wykorzystujących amunicję kierowaną GMLRS-U/AW i ATACMS.

Wieloprowadnicowy system rakietowy jest zdolny do rażenia celów na odległości do 300 km.

System HIMARS pozwoli na wykonywanie głębokich uderzeń rakietowych.

Zestawy systemu artylerii rakietowej K239 Chunmoo

4 listopada wicepremier Błaszczak zatwierdził umowę ramową na zakup 218 zestawów systemu artylerii rakietowej K239 Chunmoo wraz zapasem amunicji.

Umowa przewiduje możliwość zakupu samobieżnych kołowych wyrzutni rakietowych o zasięgu - zależnie od amunicji - ok. 80 lub 290 km. 18 pierwszych wyrzutni, na podwoziach Jelcz, ma zostać dostarczonych wraz z amunicją w przyszłym roku.