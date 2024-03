"Polska będzie narażona na poważne kłopoty". Tusk uderza w spółkę Orlenu

Po godzinie 14:30 premier Donald Tusk przekazał, że ministrowie "są w trakcie sprzątania" po poprzednikach. - Nie ma dnia, bym nie otrzymywał informacji - może to zabrzmi sensacyjnie - ale chce państwu uzmysłowić, z jakim bagnem mamy do czynienia, ile czasu naszym służbom i ministrom zajmuje sprzątanie po poprzednikach - mówił Donald Tusk. Dodał, że dostał dziś informacje o "poważnych kłopotach". - Jest taka spółka OTS, założona przez Orlen. Mimo ostrzeżeń, kierowanych przez członków rządu Morawieckiego, jeśli chodzi o charakter, działalność i obsadę tej spółki, nie zdecydowano się na skuteczną interwencję i pan Obajtek przeprowadził to, co chciał - mówił Tusk.