Komunikat w sprawie "prawdziwej genezy" decyzji ogłoszonej przez Izabelę Bodnar pojawiło się we wtorek, na krótko przed godz. 17 w mediach społecznościowych Polski 2050 .

" Wybrała koniec kariery w Polsce 2050 . I to jest prawdziwa geneza jej decyzji" - wskazano w komunikacie w serwisie X.

Wkrótce pod wpisem pojawił się komentarz zamieszczony przez Izabelę Bodnar . "Słucham? Kto napisał taką bzdurę? Przecież z Komisji Środowiska wykluczyliście mnie we wrześniu" - napisała posłanka.

Izabela Bodnar przekonywała w obszernym wyjaśnieniu swojej decyzji, że nie została ona podjęta ze względu na spotkanie Szymona Hołowni z politykami PiS, do którego doszło w piątek, a wynika z przemyśleń, które pojawiały się u niej od dłuższego czasu . Wyjaśniła jednak, że wizyta lidera Polski 2050 u Adama Bielana stała się dla niej pewną motywacją.

"Piątkowe spotkanie Szymona Hołowni z prominentnymi działaczami PiS, w tak niestosownym formacie, nie jest genezą mojej decyzji, ale w jakimś stopniu zmobilizowało mnie do jej ostatecznego podjęcia " - napisała.

"A to historia..." - napisał Radosław Fogiel z PiS, udostępniając komunikat wydany przez Polskę 2050. Zdawkowy komentarz opublikowała też jego klubowa koleżanka, Olga Semeniuk-Patkowska . "No i tak..." - napisała.

Głos zabrał też Dariusz Matecki . "Delikatnie mówiąc nie lubię Hołowni, ale tego typu zdrady trzeba krytykować. Dostała się dziewczyna do Sejmu na plecach i nazwisku Hołowni" - wskazał.

"Nie ma wytłumaczenia tego, co się stało. Upokarzające są słowa, że 'ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana'. Jest!!! Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak" - pisał w mediach społecznościowych Zimoch.