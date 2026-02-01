W skrócie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała II turę wyborów na przewodniczącą partii Polska 2050.

Jej konkurentka Paulina Hennig-Kloska pogratulowała zwyciężczyni, dziękując jednocześnie za zaufanie 309 osobom.

W głosowaniu wzięło udział 659 członków partii, frekwencja wyniosła 94 procent.

Dotychczasowy lider Szymon Hołownia nie skomentował jeszcze wyników wyborów.

W sobotę wieczorem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała II turę wyborów na przewodniczącą partii Polska 2050. Kontrkandydatka w niedzielę pogratulowała jej zwycięstwa.

"Najważniejsze, że proces wyborczy w naszej partii dobiegł końca. Przed nami ciężka praca, by odzyskać zaufanie wyborców" - napisała na platformie X Paulina Hennig-Kloska.

Przypomnijmy, Polska 2050 w sondażach znajduje się poniżej progu wyborczego.

Paulina Hennig-Kloska podziękowała ponad 650 osobom, które wzięły udział w sobotnim głosowaniu. Jak przekazała, zaufanie 309 członków Polski 2050, którzy ją poparli, będzie dla niej "drogowskazem w pracy w kolejnych miesiącach".

"Dziękuję Paulino. Idziemy razem do przodu" - podkreśliła w odpowiedzi na cytowany wpis Pełczyńska-Nałęcz.

"Gratulacje dobrego wyniku, liczę że wszyscy dobrze wykorzystamy energię, która łączy" - napisał z kolei poseł Kamil Wnuk.

Rozstrzygnięć sobotniego głosowania w Polsce 2050 nie skomentował jeszcze dotychczasowy lider partii Szymon Hołownia.

Polska 2050 wybrała przewodniczącą. Wyniki wyborów

Wybory na przewodniczącą Polski 2050 zwyciężyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zdobywając 350 głosów. Na jej konkurentkę Paulinę Hennig-Kloskę oddano 309 głosów. W głosowaniu wzięło udział 659 członków partii.

"Dziękuję za zaufanie ludziom Polski 2050. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu (frekwencja 94 proc.!). Poprowadzę nas do przodu z wizją i odwagą. We współpracy z Szymonem Hołownią i Pauliną Hennig-Kloską" - napisała Pełczyńska-Nałęcz.

Uprawnionych do głosowania było ponad 800 działaczy z całej Polski. Internetowe głosowanie trwało w sobotę od godz. 16 do 22.

By uniknąć błędów z głosowania przeprowadzonego 12 stycznia, zdecydowano się na użycie innego systemu informatycznego. Do oddania głosu niezbędna była dwuetapowa weryfikacja.

