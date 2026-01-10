W internetowym głosowaniu na szefa Polski 2050 weźmie udział ponad 800 osób, które zadecydują, kto spośród pięciorga kandydatów zastąpi na stanowisku Szymona Hołownię.

W sobotnich wyborach zmierzą się poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

Wybory na szefa Polski 2050. Kto zastąpi Hołownię?

Głosowanie na nowego przewodniczącego partii potrwa w godzinach 9-15, podał Polsat News. Godzinę później do mediów trafią wyniki wyborów. Jeśli żaden ze wspomnianych kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów (ponad 50 proc.), druga tura zostanie przeprowadzona w poniedziałek 12 stycznia.

Początkowo swój udział w wyborach zadeklarowało siedmioro polityków Polski 2050. Jeszcze w grudniu swoją kandydaturę wycofał europoseł Michał Kobosko, który podkreślił, że poprze kandydatów "dążących do transformacji ugrupowania", wskazując przy tym na Hennig-Kloskę i Petru.

Dzień przed głosowaniem zrezygnował również Bartosz Romowicz, który przyznał, że nie był "aktywnym uczestnikiem kampanii" i nie chciał "zniszczyć Polski 2050", budując swój kapitał polityczny.

Hołownia ustępuje ze stanowiska. Nowe otwarcie w partii

Założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia we wrześniu poinformował, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Były marszałek Sejmu starał się wówczas o posadę Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Stanowisko to przypadło jednak byłemu prezydentowi Iraku Bahramowi Ahmedowi Salihowi.

Po wyłonieniu nowego szefa centrowej partii, w przyszłą sobotę w Warszawie odbędzie się Rada Krajowa ugrupowania, na której wygłosi on swoje pierwsze przemówienie w tej roli.

Tego samego dnia rada wybierze także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków Rady Krajowej, która liczy obecnie 57 osób. Skarbnika, sekretarza i dwóch wiceprzewodniczących osobiście wskaże zaś nowy szef Polski 2050.

