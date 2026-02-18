Polska 2050 traci kolejną posłankę. "Podjęłam decyzję o rezygnacji"

Aktualizacja

Polska 2050 traci kolejnego polityka. "Podjęłam decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni i w klubie parlamentarnym. Pozostanę posłanką niezależną" - ogłosiła Joanna Mucha.

Kobieta o blond włosach ubrana w białą koszulę z żółtą smyczą na szyi stoi na tle ceglanego muru, obok widoczne schody.
Joanna Mucha odchodzi z Polski 2050Marysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Joanna Mucha poinformowała o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 oraz w klubie parlamentarnym, pozostając posłanką niezależną.
  • We wtorek partię Polska 2050 opuścił także Paweł Zalewski, który również pozostanie posłem niezrzeszonym.
  • Opuszczenie ugrupowania rozważają kolejne osoby po zmianie przewodniczącej partii na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
Joanna Mucha ogłosiła swoją decyzję w środę rano za pośrednictwem platformy X.

Polityk odchodzi zarówno z partii Polska 2050, jak i z klubu parlamentarnego. Jak przekazała, pozostanie posłanką niezależną.

"Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" - napisała była wiceminister edukacji narodowej.

Paweł Zalewski opuszcza Polskę 2050. Pozostanie posłem niezrzeszonym

To kolejne głośne odejście z partii zarządzanej przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. We wtorek z Polską 2050 rozstał się wiceszef MON Paweł Zalewski.

"Jestem pozostałością z 2023 r. Niestety po odejściu Polski 2050 od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełnić" - przekazał w swoim wpisie na X.

Zalewski, podobnie jak Mucha, pozostanie posłem niezrzeszonym.

W poprzednich dniach odejście z Polski 2050 ogłosiły ponadto: Żaneta Cwalina-Śliwowska i Anna Radwan-Röhrenschef. Pierwsza z nich zasiada w Sejmie, zaś druga była wiceszefową resortu spraw zagranicznych.

    Swoje wyjście z ugrupowania ogłosił także europoseł Michał Kobosko. "Nastąpiła faktyczna prywatyzacja partii przez panią minister i krąg jej współpracowników" - napisał polityk o nowej przewodniczącej - Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.

    Spór w Polsce 2050. Kolejni posłowie rozważają odejście z partii

    Opuszczenie partii rozważają również inni parlamentarzyści Polski 2050. Chodzi m.in. o Aleksandrę Leo czy Barbarę Okułę.

    Spór w Polsce 2050 rozgorzał na nowo po wyborach nowej przewodniczącej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nieznacznie pokonała w drugiej turze głosowania Paulinę Hennig-Kloskę.

    W ostatni weekend Rada Krajowa Polski 2050 przyjęła uchwałę zabraniającą do 21 marca dokonywania zmian personalnych w ugrupowaniu. Stronnicy Hennig-Kloski określili dokument mianem "uchwały kagańcowej".

