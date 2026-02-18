Polska 2050 traci kolejną posłankę. "Podjęłam decyzję o rezygnacji"

W skrócie Joanna Mucha poinformowała o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 oraz w klubie parlamentarnym, pozostając posłanką niezależną.

We wtorek partię Polska 2050 opuścił także Paweł Zalewski, który również pozostanie posłem niezrzeszonym.

Opuszczenie ugrupowania rozważają kolejne osoby po zmianie przewodniczącej partii na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Joanna Mucha ogłosiła swoją decyzję w środę rano za pośrednictwem platformy X.

Polityk odchodzi zarówno z partii Polska 2050, jak i z klubu parlamentarnego. Jak przekazała, pozostanie posłanką niezależną.

"Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" - napisała była wiceminister edukacji narodowej.

Paweł Zalewski opuszcza Polskę 2050. Pozostanie posłem niezrzeszonym

To kolejne głośne odejście z partii zarządzanej przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. We wtorek z Polską 2050 rozstał się wiceszef MON Paweł Zalewski.

"Jestem pozostałością z 2023 r. Niestety po odejściu Polski 2050 od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełnić" - przekazał w swoim wpisie na X.

Zalewski, podobnie jak Mucha, pozostanie posłem niezrzeszonym.

W poprzednich dniach odejście z Polski 2050 ogłosiły ponadto: Żaneta Cwalina-Śliwowska i Anna Radwan-Röhrenschef. Pierwsza z nich zasiada w Sejmie, zaś druga była wiceszefową resortu spraw zagranicznych.

Swoje wyjście z ugrupowania ogłosił także europoseł Michał Kobosko. "Nastąpiła faktyczna prywatyzacja partii przez panią minister i krąg jej współpracowników" - napisał polityk o nowej przewodniczącej - Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.

Spór w Polsce 2050. Kolejni posłowie rozważają odejście z partii

Opuszczenie partii rozważają również inni parlamentarzyści Polski 2050. Chodzi m.in. o Aleksandrę Leo czy Barbarę Okułę.

Spór w Polsce 2050 rozgorzał na nowo po wyborach nowej przewodniczącej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nieznacznie pokonała w drugiej turze głosowania Paulinę Hennig-Kloskę.

W ostatni weekend Rada Krajowa Polski 2050 przyjęła uchwałę zabraniającą do 21 marca dokonywania zmian personalnych w ugrupowaniu. Stronnicy Hennig-Kloski określili dokument mianem "uchwały kagańcowej".

