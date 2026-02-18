Polska 2050 traci kolejną posłankę. "Podjęłam decyzję o rezygnacji"
Polska 2050 traci kolejnego polityka. "Podjęłam decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni i w klubie parlamentarnym. Pozostanę posłanką niezależną" - ogłosiła Joanna Mucha.
W skrócie
Joanna Mucha ogłosiła swoją decyzję w środę rano za pośrednictwem platformy X.
Polityk odchodzi zarówno z partii Polska 2050, jak i z klubu parlamentarnego. Jak przekazała, pozostanie posłanką niezależną.
"Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" - napisała była wiceminister edukacji narodowej.
Paweł Zalewski opuszcza Polskę 2050. Pozostanie posłem niezrzeszonym
To kolejne głośne odejście z partii zarządzanej przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. We wtorek z Polską 2050 rozstał się wiceszef MON Paweł Zalewski.
"Jestem pozostałością z 2023 r. Niestety po odejściu Polski 2050 od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełnić" - przekazał w swoim wpisie na X.
Zalewski, podobnie jak Mucha, pozostanie posłem niezrzeszonym.
W poprzednich dniach odejście z Polski 2050 ogłosiły ponadto: Żaneta Cwalina-Śliwowska i Anna Radwan-Röhrenschef. Pierwsza z nich zasiada w Sejmie, zaś druga była wiceszefową resortu spraw zagranicznych.
Swoje wyjście z ugrupowania ogłosił także europoseł Michał Kobosko. "Nastąpiła faktyczna prywatyzacja partii przez panią minister i krąg jej współpracowników" - napisał polityk o nowej przewodniczącej - Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.
Spór w Polsce 2050. Kolejni posłowie rozważają odejście z partii
Opuszczenie partii rozważają również inni parlamentarzyści Polski 2050. Chodzi m.in. o Aleksandrę Leo czy Barbarę Okułę.
Spór w Polsce 2050 rozgorzał na nowo po wyborach nowej przewodniczącej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nieznacznie pokonała w drugiej turze głosowania Paulinę Hennig-Kloskę.
W ostatni weekend Rada Krajowa Polski 2050 przyjęła uchwałę zabraniającą do 21 marca dokonywania zmian personalnych w ugrupowaniu. Stronnicy Hennig-Kloski określili dokument mianem "uchwały kagańcowej".