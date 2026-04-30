Polska 2050 podjęła decyzję. "Dzisiaj dajemy kredyt zaufania"

W skrócie Polska 2050 zapowiedziała, że zagłosuje za odrzuceniem obu wniosków o wotum nieufności wobec minister zdrowia i minister klimatu.

Przewodnicząca Polski 2050 podkreśliła, że ugrupowanie oczekuje realizacji konkretnych zobowiązań, w tym rozliczenia programu Czyste Powietrze do maja oraz włączenia opakowań typu "małpki" do ustawy kaucyjnej.

Poseł Bartosz Romowicz z Polski 2050 poprze wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W czwartek Sejm zagłosuje nad wnioskami opozycji o wotum nieufności dla minister zdrowia i minister klimatu. W trakcie porannej konferencji prasowej do tematu odniosła się przewodniczą Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która podkreśliła, że ugrupowaniu zależało na rozmowie z obiema szefowymi resortów.

- Przyszła pani minister zdrowia, porozmawialiśmy, usłyszeliśmy określone zobowiązania, ale też informacje. Potem, po pewnej zwłoce i perturbacjach, przyszła też pani minister klimatu - mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

Pełczyńska-Nałęcz: Polska 2050 zagłosuje przeciwko wotum nieufności

Minister funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że w trakcie rozmowy z Pauliną Hennig-Kloską Polska 2050 usłyszała "dwa konkretne zobowiązania", na których jej zależało.

- Po pierwsze rozliczenie znacznej części Czystego Powietrza już do połowy maja, dokładnie 1,5 miliarda, jest to do sprawdzenia i ma być w połowie maja. Oraz we wrześniu włączenie do ustawy kaucyjnej małpek, tak jak powinno być, nie zważając na różne lobby, które niestety wokół tej sprawy chodzą - przekazała.

W związku ze spotkaniami i odpowiedziami udzielonymi przez Jolantę Sobierańską-Grendę i Paulinę Hennig-Kloskę przewodnicząca Polski 2050 zapowiedziała, że jej formacja zagłosuje przeciwko obu wnioskom o wotum nieufności.

- To, czego oczekiwaliśmy, stało się. W związku z tym Polska 2050 da dzisiaj ostrożny kredyt zaufania paniom ministrom i zagłosuje przeciw za odrzuceniem obu tych wotum nieufności - zapewniła.

Pełczyńska-Nałęcza podkreśliła następnie, że "ostrożny kredyt zaufania" oznacza, iż partia będzie oczekiwała, że obie panie minister, a w szczególności szefowa resortu klimatu, wywiążą się ze swoich obietnic.

- Dzisiaj my ufamy, że to Czyste Powietrze zostanie rozliczone. Ufamy, że system kaucyjny będzie jeszcze lepszy, bo sam fakt wprowadzenia - żeby to było jasne - sam fakt wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce jest potrzebny. Ale on ma być całościowy i włączać to, co dzisiaj Polakom przeszkadza - wyjaśniła.

Wotum nieufności wobec Hennig-Kloski. Jeden poseł Polski 2050 poprze wniosek

Przewodnicząca Polski 2050 oznajmiła przy tym, że rozmowa z Pauliną Hennig-Kloską była "dobra, merytoryczna, oparta na wzajemnym szacunku".

- To jest dokładnie to, czego w ogóle oczekujemy w polityce. Nie podobają nam się ultimata, to nie działa. Działa dialog. Pokazaliśmy, że można się spotkać i można porozmawiać, można się umówić na konkretne zobowiązania i wtedy koalicja działa - oceniła.

Paweł Śliz poinformował na konferencji prasowej, że wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski poprze poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz.

- Bartek sygnalizował, dlaczego podejmuje taką decyzję, dlaczego tak zagłosuje. Przekazaliśmy także tę informację panu premierowi. Bartek ma specyficzny okręg wyborczy, w którym decyzje ministra środowiska były bardzo trudne dla niego osobiście - wyjaśnił.

Sejm podejmie decyzję ws. Hennig-Kloski. O wotum nieufności wnioskowała opozycja

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski wpłynął do Sejmu 27 marca. Podpisało się pod nim w sumie 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji.

Autorzy propozycji odwołania Pauliny Hennig-Kloski ocenili, że jej dotychczasowe działania wskazują na "poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych".

Wśród najważniejszych argumentów za odwołaniem minister klimatu podano brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski czy działanie na szkodę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na czwartek. Na wtorkowym posiedzeniu sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa negatywnie rozpatrzyła wniosek o wyrażenie wotum nieufności. Przeciw propozycji było 21, a za 15 posłów. Nikt się nie wstrzymał.

