W skrócie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzymała rekomendację na stanowisko wicepremiera z ramienia Polski 2050.

Szymon Hołownia nie zamierza kandydować na przewodniczącego Polski 2050, lecz uzyskał rekomendację na stanowisko wicemarszałka Sejmu.

Hołownia złożył aplikację na prestiżową funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

- Potwierdzam, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uzyskała rekomendację klubu; dzisiaj spotyka się Rada Krajowa, gratuluję koleżance - przekazała we wtorek w TOK FM Paulina Hennig-Kloska.

Zaznaczyła, że stanowisko wicepremiera to funkcja, której Polska 2050 potrzebuje w rządzie.

- To koordynacja prac ministrów konstytucyjnych, którzy w tym rządzie zasiadają, jest ważna, ale też jest to osoba, która ma większy kontakt z premierem i częściej się z nim widuje np. na przygotowaniach do posiedzenia Rady Ministrów, więc ten mandat jest potrzebny - dodała.

Portal tvn24.pl poinformował, że decyzja o rekomendowaniu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera zapadła w poniedziałek wieczorem na posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Polska 2050. "Miały o tym zdecydować zaledwie dwa głosy" - czytamy.

"Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była w szoku, że ma tak mało posłów za sobą" - podaje portal, powołując się na nieoficjalne informacje z posiedzenia klubu.

Hennig-Kloska dopytywana o to, czy zamierza wystartować w styczniowych wyborach na przewodniczącego Polski 2050, przekazała, że nie wyklucza takiego scenariusza, ale nie jest jeszcze po żadnych decyzjach.

- W pierwszej kolejności dzisiaj mamy przeorganizowanie partii, rozmowy z naszymi regionami. Ten proces wewnętrzny jest bardzo ważny i on jest priorytetowy - dodała.

Zgodnie z umową koalicyjną marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. ma pozostać lider Polski 2050 Szymon Hołownia, którego później zastąpi współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

I wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej partii przekazała, że Rada jednogłośnie zarekomendowała Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu. Hołownia poinformował ponadto, że nie zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii, którą założył. Wybory na szefa Polski 2050 odbędą się w styczniu.

Hołownia zapewnił też, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera, a decyzję o ewentualnym starcie w kolejnych wyborach parlamentarnych podejmie "pewnie" w 2026 roku.

W poniedziałek marszałek Sejmu poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

