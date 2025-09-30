Polska 2050 odkryła karty. Jest kandydat na wicepremiera

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dostała rekomendację na funkcję wicepremiera - tak postanowił klub parlamentarny Polski 2050. Ostateczną decyzję podejmie we wtorek Rada Krajowa partii. W głosowaniu posłów obecna minister miała uzyskać niewielką przewagę. Media donoszą, że o jej nominacji zdecydowały zaledwie dwa głosy.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (na zdj. w środku) uzyskała rekomendację na urząd wicepremiera. We wtorek ostateczną decyzję podejmie Rada Krajowa Polski 2050
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (na zdj. w środku) uzyskała rekomendację na urząd wicepremiera. We wtorek ostateczną decyzję podejmie Rada Krajowa Polski 2050Zbyszek Kaczmarek / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzymała rekomendację na stanowisko wicepremiera z ramienia Polski 2050.
  • Szymon Hołownia nie zamierza kandydować na przewodniczącego Polski 2050, lecz uzyskał rekomendację na stanowisko wicemarszałka Sejmu.
  • Hołownia złożył aplikację na prestiżową funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.
- Potwierdzam, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uzyskała rekomendację klubu; dzisiaj spotyka się Rada Krajowa, gratuluję koleżance - przekazała we wtorek w TOK FM Paulina Hennig-Kloska.

Zaznaczyła, że stanowisko wicepremiera to funkcja, której Polska 2050 potrzebuje w rządzie.

- To koordynacja prac ministrów konstytucyjnych, którzy w tym rządzie zasiadają, jest ważna, ale też jest to osoba, która ma większy kontakt z premierem i częściej się z nim widuje np. na przygotowaniach do posiedzenia Rady Ministrów, więc ten mandat jest potrzebny - dodała.

Polska 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z rekomendacją na wicepremiera

Portal tvn24.pl poinformował, że decyzja o rekomendowaniu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera zapadła w poniedziałek wieczorem na posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Polska 2050. "Miały o tym zdecydować zaledwie dwa głosy" - czytamy.

"Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była w szoku, że ma tak mało posłów za sobą" - podaje portal, powołując się na nieoficjalne informacje z posiedzenia klubu.

    Hennig-Kloska dopytywana o to, czy zamierza wystartować w styczniowych wyborach na przewodniczącego Polski 2050, przekazała, że nie wyklucza takiego scenariusza, ale nie jest jeszcze po żadnych decyzjach.

    - W pierwszej kolejności dzisiaj mamy przeorganizowanie partii, rozmowy z naszymi regionami. Ten proces wewnętrzny jest bardzo ważny i on jest priorytetowy - dodała.

    Zgodnie z umową koalicyjną marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. ma pozostać lider Polski 2050 Szymon Hołownia, którego później zastąpi współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

    Co dalej z Hołownią? Dostał rekomendację Polski 2050 na nowe stanowisko

    I wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej partii przekazała, że Rada jednogłośnie zarekomendowała Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu. Hołownia poinformował ponadto, że nie zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii, którą założył. Wybory na szefa Polski 2050 odbędą się w styczniu.

    Hołownia zapewnił też, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera, a decyzję o ewentualnym starcie w kolejnych wyborach parlamentarnych podejmie "pewnie" w 2026 roku.

