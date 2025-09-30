Polska 2050 odkryła karty. Jest kandydat na wicepremiera
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dostała rekomendację na funkcję wicepremiera - tak postanowił klub parlamentarny Polski 2050. Ostateczną decyzję podejmie we wtorek Rada Krajowa partii. W głosowaniu posłów obecna minister miała uzyskać niewielką przewagę. Media donoszą, że o jej nominacji zdecydowały zaledwie dwa głosy.
W skrócie
- Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzymała rekomendację na stanowisko wicepremiera z ramienia Polski 2050.
- Szymon Hołownia nie zamierza kandydować na przewodniczącego Polski 2050, lecz uzyskał rekomendację na stanowisko wicemarszałka Sejmu.
- Hołownia złożył aplikację na prestiżową funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.
- Potwierdzam, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uzyskała rekomendację klubu; dzisiaj spotyka się Rada Krajowa, gratuluję koleżance - przekazała we wtorek w TOK FM Paulina Hennig-Kloska.
Zaznaczyła, że stanowisko wicepremiera to funkcja, której Polska 2050 potrzebuje w rządzie.
- To koordynacja prac ministrów konstytucyjnych, którzy w tym rządzie zasiadają, jest ważna, ale też jest to osoba, która ma większy kontakt z premierem i częściej się z nim widuje np. na przygotowaniach do posiedzenia Rady Ministrów, więc ten mandat jest potrzebny - dodała.
Polska 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z rekomendacją na wicepremiera
Portal tvn24.pl poinformował, że decyzja o rekomendowaniu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera zapadła w poniedziałek wieczorem na posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Polska 2050. "Miały o tym zdecydować zaledwie dwa głosy" - czytamy.
"Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była w szoku, że ma tak mało posłów za sobą" - podaje portal, powołując się na nieoficjalne informacje z posiedzenia klubu.
Hennig-Kloska dopytywana o to, czy zamierza wystartować w styczniowych wyborach na przewodniczącego Polski 2050, przekazała, że nie wyklucza takiego scenariusza, ale nie jest jeszcze po żadnych decyzjach.
- W pierwszej kolejności dzisiaj mamy przeorganizowanie partii, rozmowy z naszymi regionami. Ten proces wewnętrzny jest bardzo ważny i on jest priorytetowy - dodała.
Zgodnie z umową koalicyjną marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. ma pozostać lider Polski 2050 Szymon Hołownia, którego później zastąpi współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.
Co dalej z Hołownią? Dostał rekomendację Polski 2050 na nowe stanowisko
I wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej partii przekazała, że Rada jednogłośnie zarekomendowała Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu. Hołownia poinformował ponadto, że nie zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii, którą założył. Wybory na szefa Polski 2050 odbędą się w styczniu.
Hołownia zapewnił też, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera, a decyzję o ewentualnym starcie w kolejnych wyborach parlamentarnych podejmie "pewnie" w 2026 roku.
W poniedziałek marszałek Sejmu poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).