W skrócie W sieci pojawiło się nagranie z uroczystości w Lublinie, na którym polscy żołnierze salutują podczas hymnu Ukrainy.

Internauci zamieścili pod filmem krytyczne komentarze, oskarżając żołnierzy o "hańbę" i "zdradę".

Sztab Generalny Wojska Polskiego potwierdził, że zachowanie żołnierzy było zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami polskiego ceremoniału wojskowego.

Film, który zaczął krążyć w mediach społecznościowych w kwietniu, został nagrany 24 lutego 2026 roku przed Konsulatem Generalnym Ukrainy w Lublinie. Tego dnia odbywały się obchody rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Na nagraniu widać dwóch polskich i dwóch ukraińskich żołnierzy. W momencie odgrywania ukraińskiego hymnu polscy wojskowi salutują, natomiast ukraińscy żołnierze wciągają flagę na maszt obok biało-czerwonej.

Nagranie z Lublina. Internauci oburzeni salutem podczas hymnu Ukrainy

Pod filmem szybko pojawiły się liczne krytyczne komentarze. Nie brakowało ostrych słów i oskarżeń o "hańbę" czy "zdradę". Sprawę wyjaśnił serwis Konkret24.

Z ustaleń portalu wynika, że zgodnie z Regulaminem ogólnym żołnierza Wojska Polskiego z 2024 roku żołnierz oddaje honory zarówno podczas oficjalnego wykonywania hymnu Polski, jak i hymnu innego państwa. Regulamin podkreśla, że oddawanie honorów jest wyrazem szacunku wobec symboli narodowych i wojskowych, a także przejawem dyscypliny oraz zasad służby.

Oznacza to, że gest polskich żołnierzy w Lublinie nie był kwestią uznania, lecz służbowym obowiązkiem.

Polscy żołnierze salutujący podczas hymnu Ukrainy. Sztab Generalny wyjaśnia

Stanowisko to potwierdził rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Marek Pietrzak.

"Zachowanie żołnierzy Wojska Polskiego podczas uroczystości w Lublinie było zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami polskiego ceremoniału wojskowego" - przekazał.

Jak dodał, obowiązek oddawania honorów symbolom innego państwa nie zależy od obecności jego żołnierzy, lecz od charakteru wydarzenia i prezentowania symboli państwowych.

Rzecznik zaznaczył również, że identyczne zasady obowiązują podczas uroczystości z udziałem zagranicznych armii w Polsce. Wówczas żołnierze innych państw oddają honory podczas hymnu Polski i podnoszenia polskiej flagi.

