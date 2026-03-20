Polscy żołnierze ewakuowani z Iraku. Jest komunikat szefa MON

W skrócie Polscy żołnierze zostali ewakuowani z Iraku w związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.

Większość personelu wróciła już do Polski lub jest w drodze, a część przebywa obecnie w Jordanii.

Dowództwo Operacyjne RSZ planowało, nadzorowało i koordynowało operację, a część sił pozostała w regionie dla kontynuacji działań doradczych i wsparcia.

"W związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, po analizie uwarunkowań operacyjnych i potencjalnych zagrożeń, zapadła decyzja o relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku" - poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Proces odbył się w porozumieniu z sojusznikami Polski w NATO.

Polscy żołnierze w Iraku ewakuowani. "Większość jest już w Polsce"

Szef MON-u dodał, że większość ewakuowanego personelu wróciła już do Polski lub jest w drodze do kraju. Część jednak na ten moment przebywa w Jordanii, co umożliwia utrzymanie ciągłości działań Polskiego Kontyngentu Wojskowego w regionie.

Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, priorytetem było maksymalne zabezpieczenie żołnierzy i pracowników PKW. Akcję koordynowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), które wydało osobny komunikat.

Dowództwo Operacyjne RSZ ewakuowało żołnierzy z Bliskiego Wschodu

"Dowództwo Operacyjne RSZ odpowiadało za planowanie, nadzór i koordynację operacji, dostosowując działania do dynamicznej sytuacji. Siły i środki do przeprowadzenia operacji zapewniło Dowództwo Generalne RSZ" - podało DORSZ.

Dowództwo potwierdziło, że część sił pozostaje w bezpiecznej lokalizacji w regionie, aby kontynuować działania doradcze i wsparcie irackich sił bezpieczeństwa.

We współpracy z NATO zapewniono "pełną synchronizację działań oraz ciągłość realizacji zadań mandatowych". Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest nadal monitorowana. Jak zapewnia dowództwo, bezpieczeństwo polskich żołnierzy pozostaje najważniejsze.

Jak podała w piątek agencja Reutera, NATO rozpoczęło wycofywanie personelu z Iraku z powodu napięć regionalnych i konfliktu. Źródła agencji podkreślają, że misja sojuszu jest niebojowa i doradcza, i powróci, gdy wojna na Bliskim Wschodzie zakończy się, a bezpieczeństwo w Iraku ustabilizuje.

