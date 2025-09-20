Polscy wojskowi zginęli za oceanem. Nowe informacje

Dwóch żołnierzy, którzy zginęli podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych, należało do grupy Cichociemnych Operatorów GROM. Informację o ich śmierci potwierdziła w sobotę sama jednostka w poście w mediach społecznościowych. Tragiczny wypadek miał miejsce dzień wcześniej. Kondolencje bliskim zmarłych złożyli szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Karol Nawrocki.

W USA zginęli dwaj żołnierze Jednostki Wojskowej GROM
W USA zginęli dwaj żołnierze Jednostki Wojskowej GROMFacebook/JW GROMmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Dwóch żołnierzy GROM zginęło podczas nocnego szkolenia spadochronowego w USA.
  • Po wypadku kondolencje bliskim zmarłych przekazali m.in. szef MON i prezydent.
  • Przyczyny tragedii bada specjalna komisja, a rodziny poległych otrzymały wsparcie.
W sobotę na profilu Jednostki Wojskowej GROM na Facebooku pojawił się wpis, w którym poinformowano, iż 19 września śmiercią spadochroniarza zginęło dwóch Cichociemnych Operatorów.

"Cześć Ich Pamięci!" - napisała Jednostka w poście, który został wielokrotnie skomentowany przez osoby składające kondolencje.

USA. Śmierć żołnierzy GROM

Jak informowaliśmy w Interii, w piątek przed godziną 23 Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że podczas szkolenia w USA w tragicznym wypadku zginęło dwóch polskich żołnierzy.

"Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego, realizowanego w Stanach Zjednoczonych, doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych" - podano.

    W dalszej części zapewniono, że rodziny poległych wojskowych zostały objęte wszechstronnym wsparciem.

    "Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania, prowadzonego przez specjalną komisję, powołaną w celu wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

    Kondolencje w związku ze śmiercią żołnierzy złożyli ich bliskim szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Karol Nawrocki.

    Jednostka Wojskowa GROM. Czym jest?

    Jednostka Wojskowa GROM to jednostka Wojsk Specjalnych powstała w 1990 r.

    Od października 1999 r. JW. GROM jest elementem Sił Zbrojnych RP i podlega Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Kontynuuje ona tradycje Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej 1940-1945.

    Aktualnie pełniącym obowiązki dowódcy Jednostki jest płk Grzegorz Gers.

