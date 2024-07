Polscy politycy w raporcie Departamentu Stanu USA. Niechlubny powód

Nazwiska polskich polityków znalazły się w raporcie Departamentu Stanu USA za 2023 rok na temat zagrożeń dla wolności religijnej. Są to m.in. były premier Mateusz Morawiecki, obecny wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, europoseł Konfederacji Grzegorz Braun czy były minister, a obecny poseł PiS Przemysław Czarnek. Ten ostatni już skrytykował raport. "Uwaga geniusze - autorzy raportu (...) i inni podobnie nierozumni: no to jestem i będę takim zagrożeniem" - napisał.