Polscy funkcjonariusze obrzuceni kamieniami przez migrantów

W środę Straż Graniczna poinformowała, że ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 18 osób; do groźniejszego incydentu doszło na terenie ochranianym przez placówkę SG w Białowieży, gdzie kilkuosobowa grupa migrantów próbując siłowo przekroczyć granicę rzucała kamieniami w polskie patrole.

Kamienie i lasery

Jak powiedziała rzeczniczka SG por. Anna Michalska, we wtorek ok. godz. 17 polscy funkcjonariusze zauważyli na terenie działania placówki SG w Białowieży grupę funkcjonariuszy białoruskich, którzy sprawdzali grubość lodu na bagnach. Niedługo później, w innym miejscu przejeżdżający patrol żołnierzy białoruskich oślepiał polskich funkcjonariuszy laserami. Z kolei ok. godziny 20 sześć osób przecinało ogrodzenie graniczne. Z informacji SG wynika, że rzucali kamieniami i innymi przedmiotami, ale ostatecznie nie udało się im przejść. Na terenie ochranianym przez placówkę SG w Lipsku doszło natomiast do uszkodzenia ogrodzenia.

Michalska przyznała, że w ciągu dwóch ostatnich dni zanotowano spadek liczby prób nielegalnego przekraczania granicy, ale już teraz wiadomo, że dane za środę będą wyższe. Od północy do godz. 7 w środę granicę próbowało bowiem przekroczyć 27 osób.

Deportowano139 migrantów

Przekazała ponadto, że w listopadzie zrealizowano 139 decyzji powrotowych, czyli deportacji migrantów do krajów ich pochodzenia. Wśród deportowanych było 36 obywateli Iraku - troje z nich zostało przekazanych do Niemiec, gdyż mieli niemieckie tytuły pobytowe; 32 obywateli Syrii - 26 osób z tej grupy zostało przekazanych do Niemiec, a 6 do Danii; 10 obywateli Turcji - z czego 7 osób deportowano do Niemiec. Wśród deportowanych byli także obywatele Gruzji.

Michalska poinformowała ponadto, że ostatniej doby do Polski legalnie wjechało 82 represjonowanych obywateli Białorusi, z czego 76 osób na wizie humanitarnej, a dodatkowo 6 osób w ramach programu Poland.Business Harbour.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od początku grudnia było prawie 1,4 tys. prób. W listopadzie odnotowano 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., wrześniu 7,7 tys., sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.