Polsat News: Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Polski na konferencję

Pierwsze nieoficjalne informacje w tej sprawie podało Polskie Radio. Polsat News dowiedział się natomiast nieoficjalnie w źródłach bliskich ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że na Kongresie Odbudowy Ukrainy ma pojawić się premier Ukrainy Julija Swyrydenko.

Od kilku dni spekulowano w przestrzeni publicznej na temat tego, czy w związku z napiętą sytuacją po odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, prezydent Ukrainy zdecyduje się na przyjazd do Gdańska, gdzie 25-26 czerwca ma odbyć się Kongres Odbudowy Ukrainy (URC 2026).

Między innymi o tę kwestię podczas wtorkowej porannej rozmowy w RMF FM został zapytany były ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki, który także powiedział, że - według jego informacji - Wołodymyr Zełenski nie pojawi się w Gdańsku.

- Według moich informacji decyzja o nieprzyjechaniu do Gdańska zapadła, zanim prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego - twierdził Cichocki.

Zdaniem byłego ambasadora, prezydent Ukrainy "poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego i nie zamierza ustępować w sprawach tożsamościowych".

Spór o UPA. Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego

W piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podjął decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To reakcja na nadanie przez ukraińskiego prezydenta nazwy "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych.

Decyzja spotkała się z krytyką ze strony Kijowa. Zełenski poinformował w sobotę, że odesłał Nawrockiemu order. Jednocześnie zaznaczył, że Ukraina nadal jest gotowa do dialogu z Polską.

Odebranie orderu skrytykował polski rząd. "Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zelenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - stwierdził premier Donald Tusk.

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