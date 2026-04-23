W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o kryptowalutach, jeśli Sejm przyjmie ją w formie proponowanej przez Polskę 2050.

Projekt ustawy Polski 2050 uwzględnia niektóre zastrzeżenia prezydenta, wprowadza m.in. obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów oraz usuwa niektóre nadregulacyjne przepisy.

Sejm nie odrzucił weta prezydenta do wcześniejszej ustawy, a nad nowymi rozwiązaniami pracują także Konfederacja, Ryszard Petru i minister Andrzej Domański.

Do informacji z Kancelarii Prezydenta dotarł dziennikarz Polsat News Paweł Balinowski. Jak usłyszał nieoficjalnie, jeśli Sejm przyjmie ustawę zaproponowaną przez Polskę 2050 w obecnej formie, zostanie ona zaakceptowana przez prezydenta.

- Nie otrzymałem 100-proc. twardej deklaracji, że Pałac poprze nasz projekt, ale dla prezydenta byłoby to idealne rozwiązanie, żeby wyjść z kryzysu wizerunkowego wokół tej sprawy. Mam więc przekonanie graniczące z pewnością, że wypracujemy porozumienie, gdy tylko ustawa wyjdzie z marszałkowskiej zamrażarki - przekazał Interii poseł Polski 2050 Adam Gomoła, pytany o doniesienia.

Ustawa o kryptowalutach. Projekt Polski 2050

Według posłów Polski 2050 ustawa zgłoszona 5 grudnia 2025 roku uwzględniła niektóre zastrzeżenia Karola Nawrockiego, które wskazał w uzasadnieniu weta.

- Nasz projekt zakłada m.in. pięciokrotne obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów, a także usunięcie niektórych przepisów nadregulacyjnych - mówił w grudniu poseł Gomoła.

Zaproponowana przez Polskę 2050 ustawa skupia się na wdrożeniu unijnej dyrektywy MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), usuwając m.in. zapisy w zakresie objęcia ustawą kantorów internetowych. Polska jest zobowiązana wdrożyć unijne regulacje najpóźniej do końca czerwca.

Spór w sprawie regulowania rynku kryptowalut

Weto Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów, która miała na celu umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego sprawowania nadzoru nad tym rynkiem, jest powodem sporów na politycznej scenie. W miniony piątek Sejm po raz drugi nie zdołał odrzucić weta prezydenta.

Ustawa zgłoszona przez Polskę 2050 to jedna z kilku inicjatyw poselskich w sprawie próby regulowania rynku. Projekt stworzyła również Konfederacja, a nad kolejnymi pracować mają osobno Ryszard Petru i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

- W Ministerstwie Finansów trwają naturalnie prace nad rozwiązaniami, które w naszej opinii mogłyby doprowadzić do przyjęcia tej ustawy - mówił Domański w poniedziałek na antenie TOK FM. Jak mówił, ustawa dawałaby narzędzia do ochrony inwestycji Polaków, tak jak na innych rynkach finansowych.

