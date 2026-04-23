Polsat News nieoficjalnie: Prezydent zaakceptuje ustawę Polski 2050 o kryptowalutach
Prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o kryptowalutach, jeśli Sejm przyjmie ją w takiej formie, w jakiej proponuje Polska 2050 - ustalił nieoficjalnie dziennikarz Polsat News Paweł Balinowski u źródeł w Kancelarii Prezydenta. - Kiedy rozmawiałem z ministrem Boguckim, to wykazał daleko posunięty optymizm wokół tej sprawy - powiedział Interii poseł Polski 2050 Adam Gomoła.
W skrócie
- Prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o kryptowalutach, jeśli Sejm przyjmie ją w formie proponowanej przez Polskę 2050.
- Projekt ustawy Polski 2050 uwzględnia niektóre zastrzeżenia prezydenta, wprowadza m.in. obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów oraz usuwa niektóre nadregulacyjne przepisy.
- Sejm nie odrzucił weta prezydenta do wcześniejszej ustawy, a nad nowymi rozwiązaniami pracują także Konfederacja, Ryszard Petru i minister Andrzej Domański.
Do informacji z Kancelarii Prezydenta dotarł dziennikarz Polsat News Paweł Balinowski. Jak usłyszał nieoficjalnie, jeśli Sejm przyjmie ustawę zaproponowaną przez Polskę 2050 w obecnej formie, zostanie ona zaakceptowana przez prezydenta.
- Nie otrzymałem 100-proc. twardej deklaracji, że Pałac poprze nasz projekt, ale dla prezydenta byłoby to idealne rozwiązanie, żeby wyjść z kryzysu wizerunkowego wokół tej sprawy. Mam więc przekonanie graniczące z pewnością, że wypracujemy porozumienie, gdy tylko ustawa wyjdzie z marszałkowskiej zamrażarki - przekazał Interii poseł Polski 2050 Adam Gomoła, pytany o doniesienia.
Ustawa o kryptowalutach. Projekt Polski 2050
Według posłów Polski 2050 ustawa zgłoszona 5 grudnia 2025 roku uwzględniła niektóre zastrzeżenia Karola Nawrockiego, które wskazał w uzasadnieniu weta.
- Nasz projekt zakłada m.in. pięciokrotne obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów, a także usunięcie niektórych przepisów nadregulacyjnych - mówił w grudniu poseł Gomoła.
Zaproponowana przez Polskę 2050 ustawa skupia się na wdrożeniu unijnej dyrektywy MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), usuwając m.in. zapisy w zakresie objęcia ustawą kantorów internetowych. Polska jest zobowiązana wdrożyć unijne regulacje najpóźniej do końca czerwca.
Spór w sprawie regulowania rynku kryptowalut
Weto Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów, która miała na celu umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego sprawowania nadzoru nad tym rynkiem, jest powodem sporów na politycznej scenie. W miniony piątek Sejm po raz drugi nie zdołał odrzucić weta prezydenta.
Ustawa zgłoszona przez Polskę 2050 to jedna z kilku inicjatyw poselskich w sprawie próby regulowania rynku. Projekt stworzyła również Konfederacja, a nad kolejnymi pracować mają osobno Ryszard Petru i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
- W Ministerstwie Finansów trwają naturalnie prace nad rozwiązaniami, które w naszej opinii mogłyby doprowadzić do przyjęcia tej ustawy - mówił Domański w poniedziałek na antenie TOK FM. Jak mówił, ustawa dawałaby narzędzia do ochrony inwestycji Polaków, tak jak na innych rynkach finansowych.