Reporter Polsat News Adrian Żuchewicz potwierdził, że policja pojawi się w piątek w Trybunale Konstytucyjnym. W Komendzie Stołecznej Policji ma trwać mobilizacja.

Do informacji tych odniósł się w piątkowym wydaniu "Graffiti" minister energii Miłosz Motyka. Stwierdził, że nie wie z czym związana jest akcja policji i dodał, że "nie chce dywagować w tej sprawie".

- Na pewno jeżeli byłyby jakiekolwiek działania policji, to wierzę, że one będą dobrze uargumentowane. Może chodzić o zabezpieczenie niektórych dokumentów, ale to jest informacja nieoficjalna - podkreślił minister.

W piątek w Trybunale ma odbyć się międzynarodowa konferencja pt. "Prawnonaturalne fundamenty ładu konstytucyjnego", zorganizowana z okazji 40-lecia działalności orzeczniczej TK. Na godz. 9 zaplanowano uroczyste otwarcie konferencji z udziałem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego i szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego.

Więcej informacji wkrótce.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Wszczęto śledztwo

Działania policji mogą mieć związek ze sporem o funkcjonowanie Trybunału. Karol Nawrocki od kilku miesięcy nie odebrał ślubowania od czterech z sześciu wybranych przez Sejm sędziów: Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego. W związku z tym sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie przy obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Wspomniana czwórka nie została następnie dopuszczona do orzekania w TK przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. W sprawie Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo. Zapowiedziano m.in. przesłuchanie Karola Nawrockiego.

Przed kilkoma dniami Sejm wybrał kolejnego sędziego TK: Macieja Berka. Na chwilę obecną prezydent nie ogłosił, czy przyjmie od niego ślubowanie. Opozycja i Kancelaria Prezydenta RP zgłasza zastrzeżenia do tej kandydatury. Berek przejdzie do Trybunału z ław rządowych.

Śledztwo nie tylko ws. Święczkowskiego. Prokuratura zbada działania jego poprzedniczki

Prezes Bogdan Święczkowski jest prezesem TK od 9 grudnia 2024 roku. Na stanowisko sędziego Trybunału został wybrany w lutym 2022 roku. Jego dziewięcioletnia kadencja upłynie w 2031 roku. Na fotelu prezesa zastąpił on Julię Przyłębską, która zarządzała gremium w latach 2016-2024.

We wtorek Helsińska Fundacja Praw Człowieka poinformowała, że skierowała do prokuratora generalnego "zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa" przez Przyłębską. Miało ono polegać na bezprawnym kształtowaniu i zmienianiu składów orzekających w latach 2015-2020 "w taki sposób, aby sprawy o istotnym znaczeniu ustrojowym i politycznym rozstrzygały składy dające gwarancję orzeczenia oczekiwanej treści".

We wtorek wieczorem w TVN24 prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził otrzymanie zawiadomienia. Poinformował, że nadał mu już bieg. - To jest kryminał i tutaj prokuratura naprawdę będzie bardzo poważnie podchodzić do tego śledztwa - zapowiedział. Julia Przyłębska "stanowczo" zaprzeczyła oskarżeniom.



