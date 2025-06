Polsat News nieoficjalnie: Michał Kołodziejczak odchodzi z Ministerstwa Rolnictwa

W liście otwartym zarzucił on Ministerstwu Rolnictwa biurokrację i brak planu, wskazał też na rozczarowanie rolników po ostatnich wyborach.

Michał Kołodziejczak zgłaszał gotowość do odejścia z rządu po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Za winnych porażki kandydata KO uznawał PSL i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dodawał, ze zmiany wprowadzane przez ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego przebiegają zbyt wolno. - Nie będę firmował tego swoją twarzą - mówił wówczas w rozmowie z Polsat News.

Reporterka Polsat News Adamina Sajkowska, która nieoficjalnie ustaliła informacje o odejściu Kołodziejczaka z resort u , przypomniała, że w ostatnim czasie polityk w krytyczny sposób wypowiadał się o Czesławie Siekierskim i sposobie prowadzenia Ministerstwa Rolnictwa, co wyraził też w liście otwartym.

Kołodziejczak wystosował list otwarty do Siekierskiego. "Jedynym hegemonem jest biurokracja"

W środę rano, zanim pojawiły się informacje o odejściu Kołodziejczaka, opublikował on treść listu otwartego do Siekierskiego. "W Ministerstwie Rolnictwa jedynym hegemonem jest biurokracja , a brak wizji i planu nikogo już nie dziwi" - napisał.

Jak dodał, okazało się to wielkim sukcesem, jednak ich wspólny sukces "nie doczekał się kontynuacji w ostatnich wyborach prezydenckich, a kampanijne działania PSL okazały się płonne", a rolnicy odwrócili się , bo nie została skierowania do nich żadna oferta.

Kołodziejczak do Siekierskiego: Dał się pan zespinować prawicy

"Zawsze wierzyłem - i to pomimo ewidentnych słabości, które dostrzegłem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - i nadal wierzę, że polskie rolnictwo da się lepiej zorganizować za te same, a nawet mniejsze pieniądze" - ocenił Kołodziejczak.

Po części nawiązał także do zarzutów, jakie pod jego adresem wystosował Czesław Siekierski, jednak stwierdził, że je przemilczy. "To one wystawiają panu niezbyt dobre świadectwo jako przełożonemu i szefowi" - wskazał.