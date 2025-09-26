Stacja odnotowała blisko 3,5 tys. wzmianek , co pozwoliło jej awansować o jedno miejsce w zestawieniu w porównaniu do lipca i wyprzedzić dotychczasowego lidera w tej kategorii - TVN24.

- Tak wysoka cytowalność to nagroda dla naszych dziennikarzy. To oni dzień w dzień zadają najtrudniejsze pytania, nie boją się rozmawiać ze wszystkimi i sięgają po tematy, po które inni nie chcą sięgać albo uważają je za mniej ważne - mówi dyrektor Pionu Publicystyki i Informacji Polsatu, redaktor naczelny Interii i współtwórca podcastu "Polityczny WF", Piotr Witwicki.