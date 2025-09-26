Polsat News najbardziej opiniotwórczą telewizją w kraju
Z najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów (IMM) wynika, że w sierpniu 2025 roku Polsat News był najczęściej cytowaną stacją telewizyjną. Po raz pierwszy w historii.
Stacja odnotowała blisko 3,5 tys. wzmianek, co pozwoliło jej awansować o jedno miejsce w zestawieniu w porównaniu do lipca i wyprzedzić dotychczasowego lidera w tej kategorii - TVN24.
Polsat News zajął 4. miejsce w ogólnym rankingu top 15 wszystkich mediów w Polsce. Na podium znalazły się kolejno: Onet.pl, "Rzeczpospolita" oraz Wp.pl.
Polsat News rozmawia ze wszystkimi
- Tak wysoka cytowalność to nagroda dla naszych dziennikarzy. To oni dzień w dzień zadają najtrudniejsze pytania, nie boją się rozmawiać ze wszystkimi i sięgają po tematy, po które inni nie chcą sięgać albo uważają je za mniej ważne - mówi dyrektor Pionu Publicystyki i Informacji Polsatu, redaktor naczelny Interii i współtwórca podcastu "Polityczny WF", Piotr Witwicki.
Raport IMM pokazuje, że Polsat News konsekwentnie umacnia swoją pozycję wśród najbardziej opiniotwórczych mediów.