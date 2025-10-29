W ciągu godziny wiceprezes firmy Dawtona Piotr Wielgomas ma otrzymać pismo od szefa KOWR Henryka Smolarza z żądaniem natychmiastowego zwrotu działki w Zabłotni, która ma posłużyć pod budowę CPK.

Chodzi o 160 hektarów, które zostały sprzedane za rządów Prawa i Sprawiedliwości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za sumę prawie 23 milionów złotych. Teraz jej wartość jest szacowana na ponad 400 milionów.

Działka pod CPK. KOWR zażąda zwrotu od wiceprezesa Dawtony

Nowym właścicielem działki istotnej dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego został Piotr Wielgomas i to na jego ręce trafi pismo dotyczące zwrotu terenu. To na tym obszarze ma powstać szybka kolej, a także punkty usługowe i magazyny.

Transakcja sprzedaży gruntu została dopięta tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Władze CPK do końca miały sprzeciwiać się tej transakcji, jednak Ministerstwo Rolnictwa, które zarządzało terenem, i tak się na nią zdecydowało.

Wkrótce więcej informacji...

