Polsat News: Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem

Jak nieoficjalnie ustalił reporter Polsat News Piotr Witkowski, prezydent Polski Karol Nawrocki spotkał się we wtorek wieczorem "w cztery oczy" ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem.

Podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku doszło do rozmowy "w cztery oczy" Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem - ustalił reporter Polsat News. Zdj. sprzed kilku tygodni, kiedy Nawrocki został przyjęty w Białym Domu
Podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku doszło do rozmowy "w cztery oczy" Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem - ustalił reporter Polsat News. Zdj. sprzed kilku tygodni, kiedy Nawrocki został przyjęty w Białym Domu

  • Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem podczas jubileuszowej sesji ONZ.
  • Przywódcy rozmawiali w cztery oczy - ustalił reporter Polsat News.
  • Na forum ONZ Donald Trump skrytykował działania Europy w kwestii sankcji na Rosję i importu ropy.
Karolowi Nawrockiemu i Donaldowi Trumpowi podczas wizyty w Nowym Jorku towarzyszyły ich małżonki, Marta Nawrocka i Melania Trump.

"Relacje polsko-amerykańskie są w dobrych rękach" - podkreślił minister Marcin Przydacz, ilustrując swój wpis na platformie X wspólnym zdjęciem par prezydenckich.

Reporter Polsat News Piotr Witkowski nieoficjalnie ustalił, ze przywódcy Polski i USA odbyli rozmowę "w cztery oczy". Na razie nie wiadomo, czego dotyczyło spotkanie.

"To jest żenujące, zawstydzające". Donald Trump w ONZ uderza w Europę

Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych przylecieli do Nowego Jorku na jubileuszową 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Donald Trump na forum ONZ skrytykował m.in. w swojego poprzednika Joe Bidena. Poruszył także temat sankcji na Rosję. W tym kontekście skomentował ruchy Zachodu. - Sami finansują wojnę przeciwko sobie (...), to jest żenujące, zawstydzające - oceniał, mówiąc o zakupie ropy z Rosji. Przypomnijmy, w Europie surowiec ten pozyskują głównie Węgry i Słowacja.

- Staję w tym miejscu po raz pierwszy jako Prezydent RP i czuję oczywiście z tego powodu wielką dumę - powiedział w trakcie swojego przemówienia Karol Nawrocki.

Prezydent nawiązał do rosyjskich dronów, które wleciały ostatnio w polską przestrzeń powietrzną. - W konsekwencji Polska po raz pierwszy od II wojny światowej była zmuszona do otwarcia ognia - zauważył.

    Karol Nawrocki o wojnie w Ukrainie. "Ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach"

    - Rosyjska inwazja na Ukrainę to nie tylko najpoważniejszy konflikt w Europie od czasów II wojny światowej, ale to także punkt zwrotny. Dotychczasowy ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach - mówił na forum ONZ Karol Nawrocki.

    Jak podkreślił, "świat wszedł w nową niebezpieczną erę rywalizacji wielkich mocarstw, łamania zasad i testowania, jak daleko można się posunąć, zanim ktoś powie twardo dość".

    - Zasada suwerenności? Coraz częściej deptana. Zakaz agresji? Zmieniony w martwą literę. Zamiast prawa, próba użycia nagiej i brutalnej siły - konstatował Nawrocki, apelując o międzynarodową reakcję.

