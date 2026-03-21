W skrócie W piątek Karol Nawrocki poleci do Dallas w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma odwiedzić Lockheed Martin i uczestniczyć w kongresie CPAC.

W Kancelarii Prezydenta zapowiedziano "mocne i widowiskowe" działania dotyczące cen prądu, a w Sejmie znajduje się prezydencka ustawa obniżająca ceny energii.

W sobotnim wydaniu "Kalejdoskopu Wydarzeń" w Polsat News Dorota Gawryluk przekazała, iż udało jej się ustalić, że "w piątek Karol Nawrocki poleci do Dallas" w Stanach Zjednoczonych.

Dziennikarka przekazała, że informację tę ma "od swoich amerykańskich przyjaciół".

Karol Nawrocki poleci do USA. Ustalenia Polsat News

Jak poinformowała, planowana jest wizyta Karola Nawrockiego w Lockheed Martin, gdzie konstruowane są myśliwce F-35. - W Dallas prezydent będzie uczestniczył w kongresie CPAC (Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej).

- (Prezydent - red.) będzie miał także tam przemówienie, a to się nie zdarza. Prezydent Duda uczestniczył w CPAC, ale z tego co wiem, nie przemawiał - mówiła.

Podczas zagranicznej wizyty Karol Nawrocki w niedzielę ma także spotkać się z Polonią w Teksasie.

Informację o wylocie prezydenta do USA potwierdził Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. Jak dodał, Karol Nawrocki będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów.

Przemówienie głowy państwa ma dotyczyć stanu relacji polsko-amerykańskich.

Prezydent zajmie się cenami prądu. "Będą mocne działania"

Dorota Gawryluk w programie odniosła się także do kwestii energii i nadmieniła, że "prezydent nie odpuści" tego tematu. - Jeśli chodzi o prąd, to - z tego co wiem - w przyszłym tygodniu będą bardzo mocne i widowiskowe działania Kancelarii Prezydenta - mówiła prowadząca "Kalejdoskop Wydarzeń".

- Przyszły tydzień będzie bardzo mocny, jeśli chodzi o pilnowanie spraw, które już podjął prezydent - dodała, przypominając, że w Sejmie jest już prezydencka ustawa dotycząca obniżenia cen prądu o 30 proc. dla odbiorców.

- Rządowi będzie trudno uciec od tego tematu - oceniła.

Co więcej, Dorota Gawryluk wspomniała także o ETS (Europejskim Systemie Handlu Emisjami). - Cieszę się, że wreszcie jest możliwa jakakolwiek merytoryczna dyskusja na temat ambitnej polityki klimatycznej - dodała.

