"Polowanie na Ukraińca trwa". Czarzasty wymienił nazwiska polityków
Polowanie na Ukraińca trwa. Potępiam zachowania antyukraińskie - przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Następnie wymienił kilku polityków i wskazał, że "ta nienawiść ma ich twarz". Padły m.in. nazwiska przedstawicieli PiS i obu Konfederacji.
W skrócie
- Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potępił zachowania uznane za antyukraińskie i wymienił nazwiska kilku polityków, których z nimi kojarzy.
- Podczas konferencji przywołano przykłady ataków na osoby pochodzące z Ukrainy zamieszkałe w Polsce, odniesiono się do konkretnych incydentów agresji.
- W Bielsku-Białej dorosły mężczyzna słownie i fizycznie zaatakował młode Ukrainki w autobusie, za co usłyszał zarzuty i stracił pracę.
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Podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem obrad Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do ataków na osoby pochodzące z Ukrainy, które mieszkają w Polsce.
Marszałek Sejmu wymienił kilka incydentów, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach, w tym także aktów agresji względem młodych Ukraińców.
Czarzasty o "polowaniu na Ukraińca". Wymienił nazwiska polityków
Czarzasty wymieniał, że "z ust polityków padają słowa: 'żadnego komponentu ukraińskiego w polskich szkołach, pełna polonizacja dzieci ukraińskich, obowiązkowe podpisanie lojalki antybanderowskiej przez każdego obywatela Ukrainy'".
- Chcę, żeby w Sejmie te sprawy wybrzmiały w sposób jednoznaczny. Polowanie na Ukraińca trwa. Potępiam tu, w polskim Sejmie, zachowania antyukraińskie - podkreślił marszałek Sejmu.
- Ta nienawiść ma twarz Brauna, Nawrockiego, Mateckiego, Czarnka, Berkowicza, Kowalskiego, Mentzena i Bosaka - stwierdził Włodzimierz Czarzasty, wskazując nazwiska polityków PiS oraz Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.
Jak podkreślił marszałek Sejmu, "wobec innych narodów trzeba być człowiekiem, a nie polityczną hieną". - Najpierw jest złe słowo, potem pobicia, potem nóż i śmierć. Chcę, żeby to w Sejmie wybrzmiało - mówił.
Incydent w Bielsku-Białej. Mężczyzna słownie zaatakował młode Ukrainki
Jeden z incydentów, o którym wspomniał na konferencji Włodzimierz Czarzasty, miał miejsce na początku lipca w Bielsku-Białej. Do sieci trafiło nagranie, na którym dorosły mężczyzna w autobusie w wulgarny i agresywny sposób zwraca się do dziewczynek pochodzących z Ukrainy. W sprawie interweniował kierowca autobusu, który wyprosił mężczyznę z pojazdu.
Okazało się, że agresorem jest 54-latek, kierowca pracujący w tamtejszym MZK, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu chorobowym. Po incydencie bielska spółka zakończyła z nim współpracę.
We wtorek Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej przekazała, że mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch jedenastolatek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich.
Słowny atak na dzieci z Ukrainy w Bielsku-Białej spotkał się z potępieniem polityków z obu stron sceny politycznej.