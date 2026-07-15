"Polowanie na Ukraińca trwa". Czarzasty wymienił nazwiska polityków

W skrócie Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potępił zachowania uznane za antyukraińskie i wymienił nazwiska kilku polityków, których z nimi kojarzy.

Podczas konferencji przywołano przykłady ataków na osoby pochodzące z Ukrainy zamieszkałe w Polsce, odniesiono się do konkretnych incydentów agresji.

W Bielsku-Białej dorosły mężczyzna słownie i fizycznie zaatakował młode Ukrainki w autobusie, za co usłyszał zarzuty i stracił pracę.

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Podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem obrad Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do ataków na osoby pochodzące z Ukrainy, które mieszkają w Polsce.

Marszałek Sejmu wymienił kilka incydentów, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach, w tym także aktów agresji względem młodych Ukraińców.

Czarzasty o "polowaniu na Ukraińca". Wymienił nazwiska polityków

Czarzasty wymieniał, że "z ust polityków padają słowa: 'żadnego komponentu ukraińskiego w polskich szkołach, pełna polonizacja dzieci ukraińskich, obowiązkowe podpisanie lojalki antybanderowskiej przez każdego obywatela Ukrainy'".

- Chcę, żeby w Sejmie te sprawy wybrzmiały w sposób jednoznaczny. Polowanie na Ukraińca trwa. Potępiam tu, w polskim Sejmie, zachowania antyukraińskie - podkreślił marszałek Sejmu.

- Ta nienawiść ma twarz Brauna, Nawrockiego, Mateckiego, Czarnka, Berkowicza, Kowalskiego, Mentzena i Bosaka - stwierdził Włodzimierz Czarzasty, wskazując nazwiska polityków PiS oraz Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Jak podkreślił marszałek Sejmu, "wobec innych narodów trzeba być człowiekiem, a nie polityczną hieną". - Najpierw jest złe słowo, potem pobicia, potem nóż i śmierć. Chcę, żeby to w Sejmie wybrzmiało - mówił.

Incydent w Bielsku-Białej. Mężczyzna słownie zaatakował młode Ukrainki

Jeden z incydentów, o którym wspomniał na konferencji Włodzimierz Czarzasty, miał miejsce na początku lipca w Bielsku-Białej. Do sieci trafiło nagranie, na którym dorosły mężczyzna w autobusie w wulgarny i agresywny sposób zwraca się do dziewczynek pochodzących z Ukrainy. W sprawie interweniował kierowca autobusu, który wyprosił mężczyznę z pojazdu.

Okazało się, że agresorem jest 54-latek, kierowca pracujący w tamtejszym MZK, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu chorobowym. Po incydencie bielska spółka zakończyła z nim współpracę.

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej przekazała, że mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch jedenastolatek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich.

Słowny atak na dzieci z Ukrainy w Bielsku-Białej spotkał się z potępieniem polityków z obu stron sceny politycznej.





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