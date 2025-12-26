W skrócie IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla całej wschodniej części Polski.

Z powodu marznących opadów na drogach i chodnikach zrobi się ślisko.

Początek weekendu przyniesie także silniejszy wiatr i kolejne ostrzeżenia.

W piątek niebo będzie zachmurzone z większymi przejaśnianiami. Na wschodzie spodziewane są słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz mżawki.

Temperatura w piątek sięgać będzie od -3 st. C na południu do 5 st. C nad morzem. Mróz spowoduje, że w niektórych miejscach na drogach i chodnikach zrobi się ślisko.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami wydano dla województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz przeważającej części województwa warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Prognozuje się tam słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

Alerty dla północnych regionów obowiązywać będą do piątkowego popołudnia, w centrum - do godz. 22, a dla południowych województw - do sobotniego poranka. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi ok. 80 proc.

W piątek wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie we wschodniej części Polski porywisty.

Zima w natarciu. Kolejne alerty IMGW

Noc z piątku na sobotę zapowiada się pochmurna z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie od -6 st. C do ok. -1 st. C, lokalnie 5 st. C nad morzem.

Początek weekendu również upłynie pod znakiem ostrzeżeń. IMGW spodziewa się wówczas marznących opadów, a dodatkowo - silnego wiatru.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

