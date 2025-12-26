Połowa Polski na żółto. Sypią się alerty IMGW
Przed marznącymi opadami ostrzega w drugi dzień świąt Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia obowiązują dla całej wschodniej części kraju.
W skrócie
- IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla całej wschodniej części Polski.
- Z powodu marznących opadów na drogach i chodnikach zrobi się ślisko.
- Początek weekendu przyniesie także silniejszy wiatr i kolejne ostrzeżenia.
W piątek niebo będzie zachmurzone z większymi przejaśnianiami. Na wschodzie spodziewane są słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz mżawki.
Temperatura w piątek sięgać będzie od -3 st. C na południu do 5 st. C nad morzem. Mróz spowoduje, że w niektórych miejscach na drogach i chodnikach zrobi się ślisko.
Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami wydano dla województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz przeważającej części województwa warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Prognozuje się tam słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.
Alerty dla północnych regionów obowiązywać będą do piątkowego popołudnia, w centrum - do godz. 22, a dla południowych województw - do sobotniego poranka. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi ok. 80 proc.
W piątek wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie we wschodniej części Polski porywisty.
Zima w natarciu. Kolejne alerty IMGW
Noc z piątku na sobotę zapowiada się pochmurna z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie od -6 st. C do ok. -1 st. C, lokalnie 5 st. C nad morzem.
Początek weekendu również upłynie pod znakiem ostrzeżeń. IMGW spodziewa się wówczas marznących opadów, a dodatkowo - silnego wiatru.
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
