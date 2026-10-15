Jesień obecnie nie prezentuje się najlepiej. Kolejne dni są pochmurne, deszczowe i chłodne i czwartek nie będzie pod tym względem wyjątkiem, zwłaszcza na wschodzie - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po zmroku pogoda również będzie wymagająca.

Ta apka mówi, kiedy pogoda się pogorszy. Wypróbuj aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play , otwiera się w nowym oknie lub App Store , otwiera się w nowym oknie

Pochmurna jesień trwa. Spadnie nie tylko deszcz

Nad Polską rozbuduje się obecnie słaby wyż z centrami nad środkową Europą, jednak to nie wystarczy, żeby na niebie królowało słońce. Czwartek będzie pochmurny, choć na zachodzie mogą wystąpić większe przejaśnienia.

Rano w zachodnich regionach mogą się jeszcze utrzymywać lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, jednak z czasem ustąpią i bardziej się tam rozpogodzi.

We wschodniej połowie kraju będzie bardziej pochmurnie i tam przelotnie popada deszcz. W Bieszczadach z kolei można się spodziewać również opadów deszczu ze śniegiem.

W czwartek deszczowo i wyraźnie chłodniej będzie we wschodniej połowie kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Czwartek będzie chłodnym dniem, z temperaturami od 9-10 stopni na wschodzie do maksymalnie 15 w zachodniej Polsce. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat: miejscami do około 8 stopni Celsjusza.

Na zachodzie temperatury będą wyraźnie wyższe niż we wschodniej Polsce - wynika z prognoz IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Na Podkarpaciu może powiać nieco mocniej, jednak w pozostałych rejonach Polski wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Nie tylko za dnia pogoda będzie mało przyjazna. Nocą znowu popada, do tego wrócą mgły, a miejscami zrobi się naprawdę mroźnie.

Czterostopniowe przymrozki. To będzie zimna noc

Po zachodzie słońca dalej może popadać - tym razem jednak już praktycznie tylko na południowym wschodzie. Oprócz tego na południu, wschodzie i w centrum Polski mogą wrócić mgły ograniczające widzialność do 300, a lokalnie do 100 metrów.

Będzie zimno, a miejscami mroźnie. Na południu i wschodzie temperatura spadnie do 1 stopnia, choć na zachodzie i nad samym morzem nie powinno być mniej niż 6-7 st. C. Na terenach podgórskich Karpat wystąpią silniejsze przymrozki, które mogą dochodzić do -4 stopni Celsjusza.

Noc z czwartku na piątek będzie spokojna - synoptycy nie prognozują w tym czasie mocniejszych porywów wiatru.

-----