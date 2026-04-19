W skrócie W niedzielę prognozowane są opady deszczu niemal w całym kraju, na zachodzie możliwe burze i ulewy, a w górach deszcz przechodzący w śnieg.

Temperatura wyniesie od 8 stopni C nad morzem do 19 stopni C na południu.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla zachodniej Polski w związku z intensywnymi opadami deszczu i możliwym gwałtownym wzrostem stanów wód.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W związku z zapowiadanymi intensywnymi opadami deszczu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa trwa posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem wiceministra w MSWiA Wiesława Leśniakiewicza.

W niedzielę na zachodzie zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze z większymi przejaśnieniami, na wschodzie początkowo rozpogodzenia. Na przeważającym obszarze kraju opady deszczu, bez opadów tylko miejscami na wschodzie.

Na zachodzie lokalnie możliwe burze, opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym.

Miejscami suma opadów od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm; wysoko w Sudetach, a pod koniec dnia również wysoko w Tatrach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg.

Prognoza pogody. Deszcz w niemal całym kraju, burze na zachodzie

Temperatura maksymalna od 12 stopni C, 15 stopni C na północy oraz w rejonach podgórskich, około 17 stopni C na przeważającym obszarze kraju, do 19 stopni C miejscami na południu i południowym zachodzie; chłodniej tylko nad morzem 8-9 stopni C.

Wiatr na południowym wschodzie i wschodzie słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich; na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie w porywach do 60 km/h, z kierunków zmieniających się. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, na północnym wschodzie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady deszczu, na południu, zachodzie i w centrum okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam prognozowana suma opadów od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Początkowo na zachodzie lokalnie burze.

Wysoko w Tatrach i Sudetach opady śniegu; w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 12 cm. Temperatura minimalna od 1 stopnia C na północnym wschodzie, około 6 stopni C w centrum i na zachodzie, do 9 stopni C na południowym wschodzie.

Ostrzeżenia IMGW. Na zachodzie będzie niebezpiecznie

W związku z prognozowanymi na najbliższe dni intensywnymi opadami deszczu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał serię ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia.

Alarmy IMGW obejmują zachodnią część kraju od województwa zachodniopomorskiego po opolskie. Szczególnie trudną sytuację prognozuje się w woj. lubulskim, dolnośląskim, wielkopolskim i opolskim, gdzie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.

Alerty IMGW dla zachodnich rejonów Polski - intensywne opady deszczu IMGW materiały prasowe

Alerty zaczną obowiązywać w niedzielę o godzinie 15 i potrwają do poniedziałku. Na zachodzie kraju IMGW ostrzega także przed możliwym gwałtownym wzrostem stanu wód.

Rozwiń

Pogoda. W poniedziałek możliwy deszcz, temperatura spadnie

W poniedziałek na północy i północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, pod koniec dnia z większymi przejaśnieniami postępującymi od północy. Opady deszczu, z wyjątkiem północnego wschodu, w centrum i na południu miejscami o natężeniu umiarkowanym.

Na Przedgórzu Sudeckim możliwe burze. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 7 do 11 stopni C. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty; nad morzem dość silny i w porywach do 55 km/h; przeważnie z kierunków wschodnich, na południowym zachodzie z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach wiatr porywisty.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże. Przed południem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 13 stopni C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni.

Szef BBN wygrał w sądzie. Nadal bez dostępu do informacji niejawnych Polsat News Polsat News