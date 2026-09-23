W skrócie Obywatel Nigerii został deportowany do Polski i skazany na cztery lata więzienia za wyłudzenia pieniędzy od kobiet, w tym Polek.

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Postawiono mu około 40 zarzutów. 38-latek ma spędzić cztery lata w więzieniu i zapłacić 80 tysięcy złotych grzywny.

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Nigeryjczyk od kilku miesięcy był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz listu gończego. Przed wymiarem sprawiedliwości zdołał ukrywać się przez kilka miesięcy.

"Jego miejsce pobytu ustalili poszukiwacze z II Komisariatu Policji w Lublinie" - poinformowała lubelska policja. "Ich praca doprowadziła do ustalenia, że 38-latek przebywa na terenie Finlandii".

"Amerykański żołnierz" złapany. Nigeryjczyk ma "na koncie" prawie 40 zarzutów

Grupa, do której należał, miała działać poprzez podawanie się za amerykańskich żołnierzy. Sprawcy - jak opisuje policja - zyskiwali zaufanie kobiet, a następnie wyłudzali od nich wszystkie oszczędności, niekiedy nakłaniając je także do zaciągania kredytów.

"Mężczyzna ma 'na koncie' blisko 40 zarzutów. Wśród pokrzywdzonych są zarówno obywatelki Polski, jak i innych krajów na terenie Unii Europejskiej" - przekazano.

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Dzięki zaangażowaniu policjantów z Lublina, we współpracy z Wydziałem Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, 38-latek został zatrzymany na terenie Finlandii, a następnie sprowadzony do Polski.

Jak podają służby w komunikacie, po wykonaniu niezbędnych czynności obywatel Nigerii trafił do zakładu karnego. "Ma do odbycia blisko cztery lata pozbawienia wolności. Musi również uiścić grzywnę w wysokości 80 tysięcy złotych" - podano.



