Polka w śpiączce wraca z Pekinu. Ministerstwo wysłało specjalny samolot

Mary Kosiarz

Mary Kosiarz

Z Krakowa wystartował specjalny samolot wojskowy, którym z Pekinu wróci przebywająca w śpiączce Polka - poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Kobieta trafiła do chińskiego szpitala w połowie kwietnia, ale jej rodzina ma ograniczony kontakt z placówką. "Zrobimy wszystko, by pani Klaudia wraz z rodziną jak najszybciej trafiła do kraju" - pisał wicepremier.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Dwoje lekarzy wchodzi na pokład samolotu wojskowego
24-letnia Polka w śpiączce wraca do kraju. MON wysyła samolotX/Władysław Kosiniak-Kamyszmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Samolot wojskowy z Krakowa został wysłany do Pekinu, aby przetransportować do kraju Polkę będącą w śpiączce.
  • 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha przebywa w chińskim szpitalu po zdiagnozowaniu nowotworu złośliwego i wprowadzeniu jej w śpiączkę farmakologiczną.
  • Rodzina kobiety ma ograniczony kontakt z placówką w Chinach, a dzięki zbiórce internetowej na leczenie zebrano ponad 930 tysięcy złotych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

"Z lotniska w Krakowie do Chin wystartował samolot specjalny z wojskowym Zespołem Ewakuacji Medycznej na pokładzie, by przetransportować do kraju Panią Klaudię, która od wielu dni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie" - przekazał na platformie X minister obrony narodowej.

24-letnia Klaudia wróci do Polski. Leży w śpiączce w chińskim szpitalu

Kosiniak-Kamysz w niedzielę zapowiadał, że Polska zorganizuje dla kobiety transport i zaznaczył, że "ta pomoc to nasz obowiązek".

"Zrobimy wszystko, by pani Klaudia wraz z rodziną jak najszybciej trafiła do kraju" - dodał w najnowszym wpisie.

Na pokładzie samolotu znajduje się wojskowy zespół medyczny, który zadba o bezpieczny powrót pacjentki do kraju.

Zobacz również:

Hantawirus na wycieczkowcu. Jest informacja o nowym zakażeniu
Świat

Hantawirus szalał na wycieczkowcu. Nowe informacje, kolejne zakażenie

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Polka w szpitalu w Pekinie. MON wysłało specjalny samolot

Klaudia, 24-latka z Wałbrzycha, ukończyła studia licencjackie z filologii chińskiej we Wrocławiu, a następnie kształciła się w Pekinie. W połowie kwietnia po utracie przytomności Polka trafiła do chińskiego szpitala. Jej stan zaczął gwałtownie się pogarszać - według matki kobiety, miała ona stany maniakalne i nie poznawała ludzi wokół.

24-latka została skierowana na oddział psychiatryczny, ale z czasem pojawiły się u niej duszności i trudności z oddychaniem. Lekarze zdiagnozowali u niej nowotwór złośliwy. Po zabiegu usunięcia guza wystąpiły u niej liczne powikłania. Kobietę wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej.

Zobacz również:

Majorka. Zaginęła 33-letnia Anna Wilska
Świat

Zaginięcie Polki na Majorce. Śledczy alarmują o utracie dowodu

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Rodzina Klaudii przebywa w Polsce i ma ograniczony dostęp do informacji medycznych dotyczących kobiety ze względu na barierę językową. Dzięki internetowej zbiórce pieniędzy, na leczenie 24-latki do tej pory udało się zebrać ponad 930 tysięcy złotych.

"Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie dni pracowali nad potrzebnymi zgodami oraz współpracowali z chińskimi lekarzami. Trzymajcie kciuki aby wszystko się udało! Klaudia, czekamy na Ciebie!" - pisał w piątek Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zobacz również:

Polska wyśle samolot wojskowy do Chin po Polkę w śpiączce (zdj. ilustracyjne)
Polska

Polka w chińskim szpitalu w śpiączce. MON wysyła samolot

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz


"Wydarzenia": Spacer w chmurach. Estończyk przeszedł na linie między warszawskimi wieżowcamiPolsat News

Najnowsze