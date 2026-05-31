W skrócie Polska zorganizuje wojskowy lot do Chin, by przetransportować kobietę w śpiączce do kraju.

Minister obrony narodowej poinformował, że na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny i podziękował osobom zaangażowanym w uzyskanie zgód oraz współpracę z chińskimi lekarzami.

Klaudia, 24-letnia studentka sinologii, od połowy kwietnia przebywa w chińskim szpitalu w śpiączce, a jej rodzina ma ograniczony kontakt z personelem placówki.

"Zatwierdzone są wszystkie zgody na przelot samolotu specjalnego do Chin po Panią Klaudię, naszą rodaczkę, która od wielu dni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie" - przekazał Kosiniak-Kamysz za pośrednictwem platformy X.

Minister poinformował, że samolot wystartuje w poniedziałek rano. "Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Ta pomoc to nasz obowiązek" - stwierdził.

"Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie dni pracowali nad potrzebnymi zgodami oraz współpracowali z chińskimi lekarzami. Trzymajcie kciuki, aby wszystko się udało! Klaudia, czekamy na Ciebie!" - dodał wicepremier i szef resortu obrony.

24-letnia Klaudia to studentka sinologii, która po uzyskaniu tytułu licencjata, zdecydowała się na wyjazd na dalsze studia do Chin. Młoda kobieta dotychczas na nic nie chorowała.

15 kwietnia Klaudia źle się poczuła i zemdlała. Według jej matki, dziewczyna miała również halucynacje, stany maniakalne i nie poznawała ludzi. Kobieta trafiła do chińskiego szpitala. Z czasem jej stan uległ pogorszeniu, w związku z czym została zaintubowana i trafiła na oddział intensywnej terapii. Obecnie kobieta przebywa w śpiączce.

Rodzina Klaudii, która jest w Polsce, nie ma pełnej wiedzy o stanie 24-latki. Matka dziewczyny zwraca uwagę, że kontakt z chińskim szpitalem jest utrudniony, m.in. z uwagi na barierę językową.





